Michael Jordan consigue otro 'anillo': su equipo 23XI Racing triunfa en Daytona 500

Michael Jordan volvió a hacer historia en el deporte, pero esta vez lejos de las duelas de la NBA. Este 15 de febrero de 2026, la leyenda del baloncesto celebró su mayor éxito en el automovilismo al conquistar las 500 Millas de Daytona como propietario del equipo 23XI Racing, consolidando su proyecto dentro de la NASCAR Cup Series.

La victoria llegó gracias a Tyler Reddick, piloto del Toyota No. 45, quien se llevó la bandera a cuadros en una de las ediciones más dramáticas de la carrera más importante del calendario. Con este triunfo, Jordan suma un nuevo “anillo” a su legado deportivo, ahora desde los pits y el Victory Lane.

Tyler Reddick se llevó la victoria | AP

Tyler Reddick le da a Michael Jordan la gloria en Daytona 500

Tyler Reddick protagonizó un cierre electrizante en el Daytona International Speedway. El piloto de 23XI Racing lideró únicamente la última vuelta tras un choque múltiple que involucró a los líderes previos, aprovechando el caos para tomar la punta en el momento decisivo y asegurar la victoria.

El triunfo representó un hito para la organización de Jordan, ya que no solo ganó la carrera más prestigiosa de NASCAR, sino que colocó a tres autos dentro del Top 10: Reddick en primer lugar, Riley Herbst en octavo y Bubba Wallace en décimo, confirmando el crecimiento competitivo del equipo.

MICHAEL JORDAN GOT ANOTHER RING BEFORE LEBRON 😭😭 pic.twitter.com/THbgkJMZlo — BrickCenter (@BrickCenter_) February 15, 2026

En el Victory Lane, Michael Jordan levantó el icónico trofeo Harley J. Earl y celebró con su escudería entre confeti y champagne. Fiel a su estilo, bromeó asegurando que ya está listo para que le midan su anillo de campeón, talla 13, en referencia a su legendaria trayectoria en la NBA.

El proyecto de Jordan en NASCAR: éxito deportivo y transformación estructural

El éxito en Daytona 2026 es la consolidación de un proyecto que ha evolucionado de forma acelerada en los últimos años. En septiembre de 2024, Tyler Reddick ya había entregado un logro clave al proclamarse Campeón de la Temporada Regular, otorgándole a Jordan su primer gran trofeo como propietario en la Cup Series.

Además del crecimiento deportivo, 23XI Racing también fue protagonista fuera de la pista. En diciembre de 2025, Jordan lideró una demanda antimonopolio contra NASCAR que culminó en un acuerdo histórico para modificar el sistema de “charters”, convirtiendo las licencias en propiedad permanente de los equipos.

El equipo de Jordan festeja el triunfo de Reddick | AP