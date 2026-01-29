FOX aumenta oferta en México y suma transmisiones de NASCAR

El panorama del automovilismo en México da un giro emocionante este año. A partir del próximo 1 de febrero, la adrenalina de la NASCAR se traslada oficialmente a la señal de FOX.

Carrera de NASCAR | X:NASCAR

De acuerdo con un comunicado de la televisora, este acuerdo contempla una cobertura que supera las 90 carreras anuales, permitiendo a los espectadores seguir el rastro de las tres categorías principales del serial.

La acción comenzará con el esperado Cook Out Clash at Bowman Gray y alcanzará su punto máximo de audiencia el 15 de febrero con las emblemáticas 500 Millas de Daytona, para finalmente cerrar un calendario intenso el 8 de noviembre con la carrera por el campeonato.

La llegada de la NASCAR a FOX coincide con la novena temporada de Daniel Suárez en la Cup Series. El piloto regiomontano se ha convertido en un gran referente del automovilismo mexicano en Estados Unidos, y su presencia en la pista es el motor principal que conecta emocionalmente a la audiencia con el serial estadounidense.

Autos durante una carrera de NASCAR | X:@NASCAR

FOX sigue ganando terreno

Con la incorporación de estos derechos, la parrilla de contenidos de FOX se mantiene sumando activos de interés para la audiencia latinoamericana.

En cuanto al deporte motor, NASCAR se unirá a las transmisiones que ya tiene la televisora de la Fórmula E, WRC y WEC.