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Futbol

¡Insólito! Bayern Munich jugará con portero suplente de la Sub-19 ante Atalanta tras ola de lesiones

Leonard Prescott l X:estabansandovaI
Ramiro Pérez Vásquez 13:53 - 15 marzo 2026
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Leonard Prescott, de apenas 16 años, estará en la Vuelta de los Octavos de Final de la Champions

Una situación poco común sacude al arco del Bayern Munich, que atraviesa una auténtica crisis de porteros justo en un momento clave de la temporada. El conjunto de la Bundesliga se ha quedado prácticamente sin guardametas disponibles tras una serie de lesiones encadenadas de cara al juego ante Atalanta en la Vuelta de los Octavos de la Champions League.

¿Quiénes son los lesionados? 

El caso más reciente es el de Sven Ulreich, quien sufrió un desgarro durante el encuentro frente al Bayer Leverkusen en la última jornada de la Bundesliga. La lesión dejó al experimentado arquero fuera de combate y lo descartó para el próximo compromiso europeo del club bávaro, encendiendo las alarmas dentro del cuerpo técnico.

Manuel Neuer | AP

La situación se agrava porque el titular habitual, Manuel Neuer, también continúa fuera de actividad por lesión. El capitán del Bayern no ha logrado recuperarse a tiempo, lo que ha obligado al equipo a buscar soluciones de emergencia para cubrir una posición fundamental en la recta decisiva de la campaña.

Como si fuera poco, el joven arquero Jonas Urbig también quedó fuera de circulación tras sufrir una conmoción durante el partido de Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League. El golpe recibido lo dejó inhabilitado para el siguiente compromiso, reduciendo aún más las opciones bajo los tres palos.

Bayern Munich empató de visita contra el Hamburgo en la Bundesliga | AP
Bayern Munich empató de visita contra el Hamburgo en la Bundesliga | AP

El problema se extiende incluso a las categorías inferiores del club. El guardameta del equipo Sub-19, Leon Klanac, también se encuentra lesionado, lo que complica todavía más el panorama para el gigante alemán, que se ha quedado sin varias de sus alternativas naturales para custodiar el arco.

Ante este escenario inesperado, el Bayern se ha visto obligado a mirar todavía más abajo en su cantera. De acuerdo con información del periodista José I. Araoz, el club tendrá que recurrir a un joven guardameta que hasta ahora estaba lejos del radar del primer equipo.

Bayern Munich en entrenamiento previo al partido contra PSV l AP

Leonard Prescott

Se trata de Leonard Prescott, portero suplente del equipo Sub-19 que apenas tiene 16 años. El juvenil destaca por su imponente físico, ya que mide 1.96 metros, y ahora podría enfrentar el reto más grande de su corta carrera si finalmente es convocado para el compromiso europeo.

Todo apunta a que Prescott será llamado para la Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League, un escenario de máxima exigencia que podría marcar un debut inesperado para el joven arquero. La crisis de porteros del Bayern ha abierto una puerta insólita para el adolescente, quien podría pasar de las divisiones juveniles a una noche europea con el primer equipo.

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