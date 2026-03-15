¡Imparable! Marco Verde vence, por decisión unánime, a Alexander Moreno

El prospecto mexicano Marco Verde mantuvo su paso perfecto en el boxeo profesional tras imponerse por decisión unánime al colombiano Alexander Moreno en un combate pactado en las 162 libras que se celebró en Guadalajara. Los jueces no tuvieron dudas y marcaron tarjetas idénticas de 80-72, 80-72 y 80-72, reflejando el dominio del peleador sinaloense a lo largo de los ocho asaltos.

Marco Verde y Alexander Moreno l CAPTURA

¿Cómo fue la contienda?

La contienda comenzó con cautela por parte de ambos pugilistas. Durante los primeros episodios, Moreno trató de acortar la distancia y presionar, mientras Verde se dedicó a estudiar a su rival, utilizando el jab y desplazamientos laterales para encontrar el ritmo adecuado sobre el cuadrilátero.

Conforme avanzaron los rounds, el mexicano comenzó a tomar mayor control de la pelea. Verde incrementó la frecuencia de sus combinaciones y empezó a conectar golpes claros al rostro y al cuerpo del colombiano, lo que le permitió inclinar la balanza a su favor frente a una afición tapatía que respondió con entusiasmo.

Marco Verde en su quinta contienda en el profesionalismo l CAPTURA

El cuarto y quinto asalto marcaron el punto de inflexión del combate. Verde mostró mayor soltura y precisión en sus ataques, castigando con rectos y ganchos que obligaron a Moreno a retroceder en varias ocasiones, aunque el sudamericano nunca dejó de intentar responder con contragolpes.

Para la segunda mitad de la pelea, el dominio del mexicano era evidente. Su movilidad y control de la distancia le permitieron neutralizar los intentos ofensivos de Moreno, quien buscó cambiar el rumbo del combate con presión constante, pero sin encontrar golpes de verdadero peligro.

Marco Verde l CAPTURA

En los últimos rounds, Verde se mostró cada vez más cómodo. El joven pugilista combinó velocidad y técnica para cerrar con autoridad el enfrentamiento, conectando secuencias que hicieron vibrar al público y que terminaron por asegurar su clara ventaja en las tarjetas.

Tras completarse los ocho episodios, los jueces confirmaron lo que se había visto en el ring: una actuación sólida del mexicano. Las tres tarjetas de 80-72 sellaron una victoria contundente para Verde, quien dominó prácticamente cada round del combate.

Marca perfecta