Fórmula 1

Christian Horner visita a la FIA y reaviva rumores sobre su regreso a la F1

Christian Horner y Max Verstappen | RBR
Axel Fernández
Axel Fernández 07:45 - 29 enero 2026
La Fórmula 1 es una telenovela. Christian Horner desató una nueva ola de rumores en el mundo de la categoría reina tras una reciente visita a las oficinas de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) en París, donde se reunió con el presidente Mohammed Ben Sulayem.

El otrora director ejecutivo y jefe del equipo Red Bull Racing, quien fue reemplazado por Laurent Mekies a mitad de la temporada pasada, fue relacionado con diversos equipos desde el cierre de 2025, pero aún no hay nada concreto para su regreso.

Christian Horner, con Red Bull | @christianhorner

¿Qué dijo el presidente de la FIA?

"Es maravilloso dar la bienvenida a Christian Horner a las oficinas de la FIA en París. Me alegro de verte, amigo mío", escribió el presidente de la FIA en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con imágenes del encuentro.

Max Verstappen, Tetracampeón de la F1 | AP

¿Horner comprará Alpine?

Tras su salida de Red Bull, Horner ha sido vinculado en una posible inversión con el equipo Alpine. La escudería francesa confirmó recientemente que el exjefe de la firma austriaca forma parte de un grupo de inversores que ha mostrado interés en adquirir una participación en el equipo.

"Definitivamente va a comprar ese equipo de F1. Vamos", comentó un seguidor en redes sociales, mientras que otros añadieron que el regreso de Horner será lo mejor para el serial, pues "es aburrido".

Patrick Mahomes y Travis Kelce | AP

¿Mahomes, dueño de Alpine?

Esta situación surge después de que Otro Capital, un grupo inversor que incluye a celebridades como los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, y atletas de élite como Travis Kelce, Patrick Mahomes y Rory McIlroy, adquiriera un 24 por ciento de Alpine en 2023. Ahora, la firma está considerando vender su participación.

En respuesta a los rumores sobre la posible implicación de Horner, Alpine emitió un comunicado en el que aclara la actualidad de sus inversores, pero no ahondó en el retorno del exjefe de Red Bull.

"No es ningún secreto que Otro Capital ha mantenido conversaciones preliminares para vender su participación en el equipo"

Alpine añadió que "el equipo recibe regularmente visitas y contactos de posibles inversores, sobre todo teniendo en cuenta que Otro Capital ha declarado que se han mantenido conversaciones exploratorias. Una de las partes que ha expresado su interés es un grupo de inversores, entre los que se incluye Christian Horner".

El equipo francés concluyó aclarando que cualquier acercamiento o conversación se lleva a cabo con los accionistas actuales, Otro Capital y Renault Group, dueño del 76 por ciento de la firma.

