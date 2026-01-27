Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Formula1

El secretismo de la F1 en Barcelona: los esfuerzos para ocultar los test

El secretismo de la F1 en Barcelona
El secretismo de la F1 en Barcelona
Ana Patricia Spíndola Andrade 21:45 - 26 enero 2026
La Fórmula 1 comenzará una nueva era con el cambio de reglamentación y hay muchas dudas respecto a los nuevos autos

Una nueva era comienza en medio de secretismo. Los entrenamientos de pretemporada en Barcelona se programaron a puerta cerrada, pero la Fórmula 1 y la FIA fueron un paso más allá, implementando medidas extraordinarias para mantener el máximo secreto sobre unas pruebas que, paradójicamente, generaban un enorme interés entre los aficionados.

Por tratarse de una nueva era en la categoría, con los nuevos motores -que serán 50 por ciento tradicionales y 50 por ciento eléctricos- estos días generaron mucha expectativa entre expertos y aficionados. Sin embargo, la F1 y la FIA intentaron minimizar la importancia de estos cinco días en Montmeló, calificándolos de un simple "shakedown" antes de los "test oficiales" en Bahréin y así contener el entusiasmo creciente.

Este lunes se realizaron las primeras pruebas de la F1 en Barcelona
Este lunes se realizaron las primeras pruebas de la F1 en Barcelona

Seguridad extrema en los tests en Barcelona

Desde hace tiempo se había anunciado que las pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya no contarían con público, una decisión que evocaba épocas pasadas en las que los test invernales eran eventos privados con información muy restringida.

En consecuencia, ni espectadores ni medios de comunicación, a excepción de los equipos de producción de la propia F1, tuvieron acceso al recinto. La justificación era proteger a las escuderías y a la categoría ante el nuevo reglamento técnico, que hacía prever posibles problemas de fiabilidad en los primeros kilómetros.

Esta política de secretismo se extendió más allá de los muros del circuito. Según informa el medio The Race, equipos de seguridad patrullaron activamente los alrededores para desalojar a curiosos. Se recorrieron puntos estratégicos con visibilidad a la pista, como una colina popular entre fotógrafos y aficionados, y a los presentes se les pidió que abandonaran la zona.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton con Ferrari
Charles Leclerc y Lewis Hamilton con Ferrari

Con el paso de las horas, la vigilancia se intensificó. Se llegaron a cerrar algunos accesos a carreteras cercanas al trazado, impidiendo cualquier aproximación. A pesar de estas medidas, no se pudo evitar la filtración de varias fotos y vídeos no oficiales en redes sociales.

¿Hubo acceso a la información de F1?

Por otra parte, Motorsport.com reportó que algunos medios y aficionados encontraron una fuente de "live timing" interna del circuito. Gracias a ella, fue posible seguir en directo la evolución de los tiempos, el número de vueltas y las banderas rojas durante la primera mañana.

Sin embargo, esta ventana de información se cerró abruptamente. Tras la pausa del mediodía, la fuente de datos fue desactivada. Todo apunta a que se cortó el acceso externo para limitar la información al circuito interno de las escuderías, permitiéndoles analizar sus datos sin que estos se hicieran públicos.

Estas situaciones generaron malestar y molestia en un sector de la comunidad aficionada a los deportes de motor. Para muchos, estos esfuerzos por mantener el secreto resultaron desproporcionados, especialmente porque la jornada transcurrió con relativa normalidad y sin contratiempos graves para la mayoría de los equipos, demostrando una fiabilidad inicial mayor de la esperada.

El nuevo monoplaza de Ferrari en la F1
El nuevo monoplaza de Ferrari en la F1

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

