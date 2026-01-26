Checo Pérez celebra su cumpleaños 36 con el mejor regalo: calentar motores en su regreso a la F1

La mejor de las celebraciones. El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez está de fiesta y no precisamente por celebrar su cumpleaños 36, sino por volver a las pistas de la Fórmula 1 como parte una intensa pretemporada 2026.

Checo Pérez, en su Cadillac | @Cadillac_F1

¿Cómo celebró Checo Pérez?

El tapatío, ahora con Cadillac en una nueva aventura en la máxima categoría del automovilismo deportivo, será parte de las prácticas oficiales en Barcelona, en las que varios equipos ya presumen sus monoplazas para la campaña próxima.

Durante su primera tanda en España, el piloto de 36 años de edad marco un tiempo de 1m25.974seg, colocándose en la novena posición, en ese momento.

El primer día del shakedown en Cataluña arrancó este lunes con la participación de pilotos como Kimi Antonelli (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Audi), Esteban Ocon (Haas) y Valtteri Bottas (Cadillac).

Fechas relevantes para Checo Pérez

Primeras pruebas

A diferencia de las pruebas realizadas en noviembre, cuando se utilizó el Ferrari SF-23 -monoplaza de la temporada 2023-, Pérez y el equipo Cadillac comenzarán a recoger las primeras sensaciones del auto con el que competirán en la temporada 2026. Este test se llevará a cabo en el Circuit de Catalunya, en Barcelona, del 26 al 30 de enero, junto al resto de los 10 equipos participantes de este año.

Checo y Bottas | @Cadillac_F1

Presentación del diseño

Cadillac dará a conocer la imagen de su monoplaza 2026 el próximo 8 de febrero, eligiendo un momento de alto impacto mediático para hacerlo. La presentación del diseño de pintura se realizará a través de un comercial transmitido durante el Super Bowl de la NFL, una vitrina que permitirá revelar por primera vez los colores y la identidad visual del bólido que conducirán el mexicano y Valtteri Bottas.

Continúan los tests

La segunda tanda de pruebas oficiales será del 11 al 13 de febrero en el Circuito de Sakhir, en Bahrein, donde Checo comenzará con el desarrollo del monoplaza, después de trabajar en la fiabilidad del motor. Para esta sesión, está programado que comparta volante con Valtteri Bottas.

Cierre de pretemporada

La tercera y última tanda de tests de pretemporada se dará de nueva cuenta en Sakhir, del 18 al 20 de febrero. En estas pruebas, tanto Checo como Bottas, buscarán la mayor cantidad de elementos de desarrollo previo al arranque de la campaña debut de su equipo.

Cadillac y su nueva aventura | @Cadillac_F1

Arranque de campaña

La primera carrera del año será el Gran Premio de Australia, a disputarse del 6 al 8 de marzo en el Circuito de Albert Park. Estas fechas marcarán el regreso oficial de Checo a la Fórmula 1, ahora como líder de un proyecto completamente nuevo, el de Cadillac F1.