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Microsismo sorprende a la CDMX este viernes 13 de marzo: se percibió en varias alcaldías
Habitantes de distintas zonas de la Ciudad de México reportaron un leve movimiento la noche del viernes 13 de marzo. El fenómeno, identificado como un microsismo, tomó por sorpresa a vecinos que percibieron una ligera vibración en sus viviendas y edificios.
¿De cuánto fue el microsismo que se sintió en la CDMX?
El reporte oficial del SSN indica que el movimiento telúrico ocurrió a las 19:45:41 horas (tiempo del centro de México). El sismo tuvo magnitud 2.3 y se originó en la alcaldía Álvaro Obregón.
Aunque se trató de un evento de baja intensidad, algunos habitantes afirmaron haber percibido el movimiento en zonas cercanas, principalmente en el poniente de la ciudad.
Este tipo de movimientos, conocidos como microsismos, suelen ser breves y de baja magnitud, por lo que generalmente no provocan daños materiales ni activan la alerta sísmica en la capital.
¿Por qué ocurren microsismos en la Ciudad de México?
Los especialistas explican que los microsismos en la capital suelen estar relacionados con fallas geológicas locales y movimientos de la corteza en el Valle de México. Debido a que el epicentro se encuentra muy cerca de zonas urbanas, estos eventos pueden sentirse con mayor claridad aunque su magnitud sea pequeña.
Además, la geología de la ciudad —caracterizada por suelos blandos del antiguo lago— puede amplificar las vibraciones sísmicas, lo que hace que incluso movimientos menores sean percibidos por la población.
SISMO Magnitud 2.3 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 13/03/26 19:45:41 Lat 19.37 Lon -99.23 Pf 2 km— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 14, 2026