Microsismo sorprende a la CDMX este viernes 13 de marzo: se percibió en varias alcaldías

Habitantes de distintas zonas de la Ciudad de México reportaron un leve movimiento la noche del viernes 13 de marzo. El fenómeno, identificado como un microsismo, tomó por sorpresa a vecinos que percibieron una ligera vibración en sus viviendas y edificios.

El Servicio Sismológico Nacional reportó que el epicentro del microsismo se localizó en la alcaldía Álvaro Obregón. / Pixabay

¿De cuánto fue el microsismo que se sintió en la CDMX?

El reporte oficial del SSN indica que el movimiento telúrico ocurrió a las 19:45:41 horas (tiempo del centro de México). El sismo tuvo magnitud 2.3 y se originó en la alcaldía Álvaro Obregón.

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 19:45 horas, de acuerdo con el reporte oficial del SSN. / RS

Aunque se trató de un evento de baja intensidad, algunos habitantes afirmaron haber percibido el movimiento en zonas cercanas, principalmente en el poniente de la ciudad.

Este tipo de movimientos, conocidos como microsismos, suelen ser breves y de baja magnitud, por lo que generalmente no provocan daños materiales ni activan la alerta sísmica en la capital.

¿Por qué ocurren microsismos en la Ciudad de México?

Los especialistas explican que los microsismos en la capital suelen estar relacionados con fallas geológicas locales y movimientos de la corteza en el Valle de México. Debido a que el epicentro se encuentra muy cerca de zonas urbanas, estos eventos pueden sentirse con mayor claridad aunque su magnitud sea pequeña.

Los microsismos en la Ciudad de México suelen ser de baja magnitud y no activan la alerta sísmica. / Pixabay

Además, la geología de la ciudad —caracterizada por suelos blandos del antiguo lago— puede amplificar las vibraciones sísmicas, lo que hace que incluso movimientos menores sean percibidos por la población.