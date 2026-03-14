Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“Soy el grano más grande” Riquelme arremete contra Mauricio Macri tras ataque de Clarín

Riquelme, presidente de Boca l X:BocaJrsOficial
Ramiro Pérez Vásquez 22:33 - 13 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El presidente de Boca Juniors no se guardó nada sobre el exjefe de Estado

Ahora le ha tocado a Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, defenderse tras los ataques por parte de Grupo Clarín por administración fraudulenta en el cuadro Xeneize asegurando que es el grano más grande del exjefe de Estado y titular del club.

“Dije durante las elecciones, que, si tenía la suerte de ganar, iba a hablar con los vecinos, pero no tenía el derecho a golpearle la puerta a alguien y decirle que se vaya de su casa. Yo solo pido que no le mientan al hincha de Boca, háganme todas las maldades a mí, pero no le mientan al hincha”, resaltó sobre la elección del masterplan en reemplazo del proyecto esloveno u otra alternativa por la imposibilidad de hacer una cancha a 100 metros como lo trazado por la oposición, en entrevista con el canal oficial de Boca.

Riquelme lanzó su cuestionamiento: “Eso no está permitido, y ningún periodista les preguntó sobre eso, ni si hubo consulta a los vecinos que les van a cortar todo para hacer un nuevo estadio, nadie se animó a preguntarles si pidieron permiso, como lo hacen a nosotros y como corresponde, así tiene que ser.”

Presidente de Boca l X:BocaJrsOficial

Esto dijo sobre Macri 

Juan Román Riquelme no se espanta con las críticas asegurando que es algo normal después de las cosas positivas pasan: "A los que amamos este escudo, nos da igual lo que digan: nos dieron un club abandonado, nos da felicidad decirle al hincha que al club se lo va a cuidar cada día y cumplir con los sueños que tenemos, si trabajás, sos responsable y soñás, las cosas se consiguen.”

Finalmente, lanzó su respuesta por el ataque de Grupo Clarín: “Hace 25/26 años que me quieren hacer maldades y no pueden. Si descubrieran algo de Riquelme, yo estaría preso con cadena perpetua. Yo soy el grano más grande que le salió a este señor, y me da felicidad que sea así”.

Juan Román Riquelme l X:BocaJrsOficial

¿Qué dijo sobre la ampliación de La Bombonera?

 Riquelme se mostró contento con respecto al proyecto de ampliación resaltando que se están resolviendo los pendientes: “Contento de estar acá, hemos terminado un montón de cosas que teníamos que hacer. Y estamos contentos de contar lo que tenemos que contar.”

Presi de Boca Juniors l X:BocaJrsOficial

"Queremos agradecer, la verdad que la gente de Ferrosur estuvo muy atenta, se portó muy bien con nosotros. Hemos presentado todo lo que nos pedían. Y en el día de ayer nos han confirmado que no trae ningún inconveniente lo que nosotros proponemos”, mencionó el dirigente.

El presi busca la última autorización: “Y ahora esto pasará a la gente que corresponde (CNRT) para ver si tenemos la última autorización y comenzamos los hinchas de Boca a poder soñar, que es lo que queremos, con nuestra cancha".

Últimos videos
Lo Último
23:16 ¡De otra galaxia! Jesús ‘Tecatito’ Corona marca golazo en el Monterrey vs FC Juárez
23:02 Diablos Rojos Femenil remonta ante Olmecas y regresa a la Serie de la Reina
22:55 Carlos Hermosillo revienta a Pumas: "es un equipo chico con estadio"
22:37 Vive Latino 2026: qué puedes llevar y qué está prohibido en el festival
22:33 “Soy el grano más grande” Riquelme arremete contra Mauricio Macri tras ataque de Clarín
22:26 ¿Cuándo y dónde ver AEW Revolution 2026?
22:25 ¿Colton Herta en Red Bull? CEO de Cadillac revela lo cerca que estuvo el estadounidense de firmar
21:57 Microsismo sorprende a la CDMX este viernes 13 de marzo: se percibió en varias alcaldías
21:53 George Russell gana la carrera sprint del Gran Premio de China; Checo Pérez terminó en la posición 19
21:49 Djuka hace su estreno goleador, con Monterrey, con gol de vestidor ante FC Juárez
Tendencia
1
Futbol ¿El Cantante contra el arbitraje? Polémica crítica en el Puebla vs Necaxa por expulsión a Kevin Rosero
2
Futbol Nicolás Larcamón advierte a la Liga MX: "Cruz Azul será Campeón"
3
Futbol ¡De Qatar a la cancha! Tripleta arbitral de César Ramos Palazuelos pitarán el Toluca vs Atlas
4
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Santos de la J11 del Clausura 2026?
5
Contra ¿Belinda le pidió guardar silencio? El supuesto contrato de confidencialidad con José Ángel Bichir que volvió a dar de qué hablar
6
Fórmula 1 Max Verstappen estalla contra la Fórmula 1: "cambie mi simulador por Mario Kart"
Te recomendamos
¡De otra galaxia! Jesús ‘Tecatito’ Corona marca golazo en el Monterrey vs FC Juárez
Futbol
13/03/2026
¡De otra galaxia! Jesús ‘Tecatito’ Corona marca golazo en el Monterrey vs FC Juárez
Diablos Rojos Femenil remonta ante Olmecas y regresa a la Serie de la Reina
Otros Deportes
13/03/2026
Diablos Rojos Femenil remonta ante Olmecas y regresa a la Serie de la Reina
Carlos Hermosillo revienta a Pumas: "es un equipo chico con estadio"
Futbol
13/03/2026
Carlos Hermosillo revienta a Pumas: "es un equipo chico con estadio"
Vive Latino 2026: qué puedes llevar y qué está prohibido en el festival
Contra
13/03/2026
Vive Latino 2026: qué puedes llevar y qué está prohibido en el festival
“Soy el grano más grande” Riquelme arremete contra Mauricio Macri tras ataque de Clarín
Futbol
13/03/2026
“Soy el grano más grande” Riquelme arremete contra Mauricio Macri tras ataque de Clarín
¿Cuándo y dónde ver AEW Revolution 2026?
Lucha
13/03/2026
¿Cuándo y dónde ver AEW Revolution 2026?