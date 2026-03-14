“Soy el grano más grande” Riquelme arremete contra Mauricio Macri tras ataque de Clarín

Ahora le ha tocado a Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, defenderse tras los ataques por parte de Grupo Clarín por administración fraudulenta en el cuadro Xeneize asegurando que es el grano más grande del exjefe de Estado y titular del club.

“Dije durante las elecciones, que, si tenía la suerte de ganar, iba a hablar con los vecinos, pero no tenía el derecho a golpearle la puerta a alguien y decirle que se vaya de su casa. Yo solo pido que no le mientan al hincha de Boca, háganme todas las maldades a mí, pero no le mientan al hincha”, resaltó sobre la elección del masterplan en reemplazo del proyecto esloveno u otra alternativa por la imposibilidad de hacer una cancha a 100 metros como lo trazado por la oposición, en entrevista con el canal oficial de Boca.

Riquelme lanzó su cuestionamiento: “Eso no está permitido, y ningún periodista les preguntó sobre eso, ni si hubo consulta a los vecinos que les van a cortar todo para hacer un nuevo estadio, nadie se animó a preguntarles si pidieron permiso, como lo hacen a nosotros y como corresponde, así tiene que ser.”

Presidente de Boca l X:BocaJrsOficial

Esto dijo sobre Macri

Juan Román Riquelme no se espanta con las críticas asegurando que es algo normal después de las cosas positivas pasan: "A los que amamos este escudo, nos da igual lo que digan: nos dieron un club abandonado, nos da felicidad decirle al hincha que al club se lo va a cuidar cada día y cumplir con los sueños que tenemos, si trabajás, sos responsable y soñás, las cosas se consiguen.”

Finalmente, lanzó su respuesta por el ataque de Grupo Clarín: “Hace 25/26 años que me quieren hacer maldades y no pueden. Si descubrieran algo de Riquelme, yo estaría preso con cadena perpetua. Yo soy el grano más grande que le salió a este señor, y me da felicidad que sea así”.

Juan Román Riquelme l X:BocaJrsOficial

¿Qué dijo sobre la ampliación de La Bombonera?

Riquelme se mostró contento con respecto al proyecto de ampliación resaltando que se están resolviendo los pendientes: “Contento de estar acá, hemos terminado un montón de cosas que teníamos que hacer. Y estamos contentos de contar lo que tenemos que contar.”

Presi de Boca Juniors l X:BocaJrsOficial

"Queremos agradecer, la verdad que la gente de Ferrosur estuvo muy atenta, se portó muy bien con nosotros. Hemos presentado todo lo que nos pedían. Y en el día de ayer nos han confirmado que no trae ningún inconveniente lo que nosotros proponemos”, mencionó el dirigente.