Boca Juniors anuncia la ampliación de La Bombonera, su mítico estadio de casi 90 años

El Boca Juniors anunció su proyecto para ampliar La Bombonera, el histórico estadio del club ubicado en el barrio de La Boca, en Buenos Aires.

La remodelación representa una de las obras más importantes en los casi 90 años de historia del recinto, inaugurado en 1940 y considerado uno de los estadios más emblemáticos del futbol mundial.

La Bombonera aumentará su capacidad

De acuerdo con el proyecto presentado por el club, la ampliación permitirá aumentar la capacidad del estadio de 57 mil a cerca de 80 mil espectadores, una demanda histórica de los aficionados xeneizes.

El plan contempla completar la estructura del estadio, que actualmente tiene forma de “U”. Para lograrlo, se demolerán los palcos actuales y se construirán nuevas plateas preferenciales y seis niveles de palcos, además de agregar un cuarto graderío para sumar más butacas.

También se proyecta la instalación de un techo que cubra la totalidad de las tribunas, lo que transformaría la experiencia dentro del estadio.

Boca Juniors gana y se acerca al título

Las obras obligarán a Boca a mudar su localía temporalmente

Para poder ejecutar las modificaciones, el proyecto contempla desplazar el campo de juego aproximadamente cuatro metros, aunque sin cambiar su altura original.

Boca Juniors jugará a puerta cerrada | ESPECIAL

Debido a estos trabajos, Boca tendría que jugar fuera de su estadio durante varios meses, mientras avanzan las obras.

El club señaló que los estudios realizados por ingenieros especializados confirmaron que la estructura de La Bombonera puede soportar la ampliación, por lo que el proyecto mantendrá la identidad del histórico recinto.

Toma panorámica de La Bombonera | MEXSPORT

Un proyecto que tardará al menos dos años

La dirigencia planea iniciar los trabajos durante el Mundial, con un tiempo estimado de al menos dos años para completar la remodelación.

Con esta obra, Boca busca modernizar su estadio sin abandonar el lugar que durante décadas se ha convertido en uno de los símbolos del futbol sudamericano.