Exfutbolista de Liga MX cerca de reforzar las filas de Boca Juniors

No es novedad que Boca Juniors busque reforzar sus filas con jugadores o entrenadores que han militado en Liga MX. El caso más reciente fue el de Fernando Gago quien dejó a las Chivas Rayadas del Guadalajara para dirigir a uno de los clubes más importantes de Argentina, aunque su etapa no fue lo esperado el argentino cumplió su meta.

Los Xeneizes ahora buscan a Adam Bareiro quien en su etapa en Liga MX militó con equipos como Monterrey y San Luis, actualmente cuenta con 29 de años y su equipo es el Fortaleza que compite en el Brasileirao. Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors habló en una entrevista con respecto a su interés por el "9".

Adam Bareiro durante partido de Rayados | IMAGO7

“El 9 de San Lorenzo (Bareiro) me parece que compite todo el tiempo, contra el que sea. Compite, compite y compite"

Russo y Riquelme | AP

El medio BolaVip reporta que Boca había ofrecido un aproximado de 3 millones de dólares por Bareiro; sin embargo, la oferta fue rechazada ya que en el primer intento de venta se habían ofrecido 3.5 millones de dólares.

Hasta hace poco, el delantero paraguayo defendió la camiseta de River Plate, el máximo rival de los Xeniezes pero eso no quitó el buen sabor de boca por parte de Riquelme quien aún está muy interesado en incorporar al Exrayado a sus filas.

“El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite ya es Messi. Pero puedes ser muy bueno y si no te gusta competir, pasas a ser un jugador normal“

¿Cuál fue el desempeño de Adam Bareiro en Liga MX y en River?

Bareiro se desempeñó en Liga MX militando en clubes como Rayados de Monterrey y Atlético de San Luis. En el conjunto regiomontano fue principalmente suplente tanto en Liga MX como en Liga de Campeones CONCACAF. Compitió por un puesto contra Rogelio Funes Mori y Ángel Zaldívar pero no pudo consolidarse. Con San Luis solo disputó 11 partidos oficiales y logró 1 gol y 1 asistencia.

Adam Bareiro en San Lorenzo | X:@AdamBareiro09