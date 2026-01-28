Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

River Plate realizará ampliación al Estadio Monumental

Así será el nuevo Estadio Monumental de River Plate | X: @RiverPlate
Así será el nuevo Estadio Monumental de River Plate | X: @RiverPlate
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:12 - 28 enero 2026
El presidente del equipo millonario anunció que la remodelación se enfocará en la colocación de nuevas gradas y el techado del recinto

Un día histórico para River Plate. El equipo Millonario anunció este martes la ampliación del Estadio Monumental, con miras a consolidarlo como uno de los escenarios más grandes del mundo. Así lo aseguró el presidente del equipo, Stefano Di Carlo, en un video publicado en redes sociales para dar a conocer la noticia entre los seguidores de River.

"Es un día histórico, que tiene antecedentes, que tiene un recorrrido, que tiene que ver con un proceso histórico. Acá no hay ninguna cuestión fundacional, esto es una construcción colectiva, un sueño colectivo hecho realidad", declaró el directivo de River Plate, quien señaló que el objetivo es comenzar con las obras en abril y añadió que estiman una duración de tres años.

¿Cuáles serán las modificaciones al Estadio Monumental?

Las principales modificaciones del recinto será la ampliación de su capacidad y el techado en su totalidad. En el caso de las gradas, se añadirán 16 mil asientos para llegar a una capacidad de 101 mil y estas nuevas localidades no tendrán "esquemas de preventa ni mecanismos de comercialización anticipada, con el objetivo de fortalecer el acceso de los socios al estadio", según el comunicado del club.

Afición de River Plate durante un partido | AP
Afición de River Plate durante un partido | AP

Para la elaboración del proyecto, River trabajó con la empresa alemana, Schlaich Bergermann Partnerreedificación (SBP) misma que fue responsable de proyectos como el Estadio Metropolitano, el Tottenham Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu, entre otros. Sin embargo, la firma germana solo "desarrolló y finalizó el pliego ejecutivo", por lo que la empresa responsable se elegirá por medio de un proceso de licitación.

La apertura de sobres está prevista para realizarse en febrero y así firmar el contrato con la empresa ganadora dentro de los 30 días posteriores, para comenzar con la obra en abril. El costo estimado es de más de cien mil dólares, pero el valor exacto dependerá del resultado de la licitación; además, el financiamiento se realizará por dos vías.

El club millonario anunció la remodelación de su estadio | X: @RiverPlate
El club millonario anunció la remodelación de su estadio | X: @RiverPlate

La primera fuente será "un crédito de largo plazo con entidades financieras internacionales, que ofrecerán tasas preferenciales y un esquema de repago que será solventado con los mismos ingresos que la obra del Monumental generará de manera corriente". La segunda fuente será gracias a un nuevo contrato comercial "que involucra distintos activos entre los que se destaca la venta de los derechos del naming por los próximos 10 años".

El Monumental se convertirá en el tercer estadio más grande del mundo

Con estas nuevas obras, River Plate hará historia, ya que con una capacidad de 101 mil personas, se convertirá en el tercer estadio más grande del mundo. El Estadio Rungrado Primero de Mayo en Corea del Norte, con capacidad de 114 mil, es el inmueble más grande del orbe, seguido del Camp Nou, que una vez concluida su renovación podrá recibir hasta 105 mil pesonas.

Monumental, casa de Argentina y River Plate | River Plate

El Monumental, por su parte, superará a estadios como el Emirates Stadium y el Santiago Bernabéu. Además, se convertirá en el más grande de toda América Latina, por delante del Estadio Azteca (83 mil 264 personas) y del Maracaná (78 mil 838 personas), dos inmuebles mundialistas que por mucho tiempo estuvieron entre los más grandes del mundo.

