América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?

Después de la Gran Final del Clausura 2024, América no ha vuelto a jugar en el Estadio Azteca como local, pasando por el Estadio Ciudad de los Deportes e incluso por el Estadio Cuauhtémoc como 'casas' de las Águilas. Es por eso que, apenas en el inicio del Clausura 2026, los de Coapa ya han extendido su solicitud para poder regresar al 'Coloso de Santa Úrsula'.

La noticia fue confirmada por Mikel Arriola; sin embargo, la buena noticia para los americanistas se podría ver un poco opacada por la llegada de un vecino incómodo que buscaría regresar a la CDMX para disputar sus partidos como local de igual manera.

Las remodelación del estadio está por terminar | MexSport

¿Regresan las Águilas a su nido?

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, fue cuestionado recientemente con respecto al posible regreso del América al Estadio Azteca, pues las remodelaciones están próximas a terminar, por lo que pareciera ser un buen momento para que el cuadro dirigido por André Jardine regrese al lugar en el que consiguieron gran parte de su tricampeonato.

Ante dicha pregunta, el directivo fue claro en que la solicitud de las Águilas ya fue hecha, simplemente esperando la resolución que se pueda dar próximamente, además de reinaugurar primero el inmueble con el México vs Portugal.

"El reporte del Estadio Azteca es muy positivo; van en tiempo. Lo ha solicitado el club (regresar al estadio), si esto se puede en términos físicos, así será", dijo Arriola. A su vez, también respondió sobre si Cruz Azul ha hecho la solicitud para regresar también al 'Coloso de Santa Úrsula', a lo que respondió: "Podrían hacerlo, pero no lo han hecho".

¿Quién jugará en el Estadio Azteca tras su regreso?

Por principio de cuentas, la Selección Mexicana, ya que ellos serán los encargados de estar en la reapertura con el partido en contra de la Selección de Portugal, aún con la incógnita de saber si Cristiano Ronaldo viajará a CDMX o no para este partido amistoso de cara a la Copa del Mundo. Obviamente, los duelos del Tri en el próximamente llamado Estadio Banorte a lo largo del Mundial también forman parte de este regreso.

En cuanto a los clubes de la Liga MX, América ha comenzado un torneo más siendo local en el Estadio Ciudad de los Deportes, algo que a la afición no tiene del todo contenta, mientras que Cruz Azul, al no poder continuar jugando en el Estadio Olímpico Universitario, decidió mudarse a Puebla para desarrollar sus juegos como local en el Estadio Cuauhtémoc.

El Estadio Azteca volverá a abrir sus puertas a finales de marzo | MexSport