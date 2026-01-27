Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Alemania sufre un nuevo cambio en su escudo previo al arranque de la Copa del Mundo

Alemania cambiará su identidad gráfica una vez más | AP
Marcos Olvera García 10:15 - 27 enero 2026
La federación alemana de futbol volvió a cambiar su logotipo por sexta ocasión, aunque no será el logotipo que se usará en el jersey

La Federación Alemana de Futbol (DFB) aprovechó la celebración de su 125 aniversario para presentar una identidad de marca completamente renovada, en un movimiento que va más allá de lo estético y apunta a una transformación profunda de su comunicación institucional. El rediseño, desarrollado por la agencia Strichpunkt, busca adaptar a la federación a las exigencias del entorno digital y a los nuevos hábitos de consumo de contenido.

Durante décadas, la DFB utilizó emblemas icónicos pero poco funcionales en pantallas pequeñas o formatos reducidos, una limitación clave en la era de las redes sociales y las plataformas móviles. Este cambio visual se produce además en un contexto de transición estratégica, marcado por el histórico anuncio de que Nike sustituirá a Adidas como patrocinador a partir de 2027.

Alemania cambiará su identidad gráfica una vez más | AP

El nuevo logotipo apuesta por la simplificación: desaparecen puntos y elementos accesorios para dar paso a líneas limpias que construyen el acrónimo “DFB”. La intención es proyectar una estructura más clara, abierta y cercana, alineada con los valores contemporáneos de transparencia y accesibilidad que busca transmitir la federación.

Uno de los elementos más destacados es la introducción de un recurso gráfico dinámico inspirado en las líneas de un campo de futbol. Este sistema visual permite que la marca sea reconocible incluso sin mostrar el logotipo completo, lo que facilita su aplicación en redes sociales, aplicaciones móviles y formatos audiovisuales.

Alemania cambiará su identidad gráfica una vez más | AP

En el apartado tipográfico, la DFB desarrolló una fuente propia que pasó de seis a 56 estilos, ampliando de manera notable sus posibilidades expresivas. Esta flexibilidad permite a la federación modular su comunicación según el contexto, desde mensajes institucionales formales hasta campañas emocionales y vibrantes dirigidas a los aficionados.

En cuanto al color, aunque en años recientes predominaron el negro, rojo y oro de la bandera alemana, el nuevo sistema recupera el verde como tono raíz de la federación, presente desde 1926. Esta decisión se complementa con una paleta de alto contraste diseñada para mejorar la accesibilidad visual en distintos soportes.

Alemania cambiará su identidad gráfica una vez más | @Footy_Headlines

La renovación, sin embargo, está pensada exclusivamente para la institución y sus canales oficiales. La Selección Nacional de Alemania, conocida como “Die Mannschaft”, mantendrá su tradicional escudo del águila en las camisetas, preservando uno de los símbolos más reconocidos del futbol mundial.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

