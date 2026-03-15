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Futbol

Pumas: este es el once inicial de Universidad Nacional ante Cruz Azul

Pumas en la Jornada 9 del Clausura 2026 en Ciudad Universitaria | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 20:30 - 14 marzo 2026
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El conjunto universitario repite alineación por quinto juego consecutivo

Pumas disputará uno de los duelos más importantes del torneo, pues la rivalidad ante Cruz Azul ha crecido todavía más en los últimos torneos, debido al último antecedente, en el que Kevin Mier salió lesionado por una dura entrada de Adalberto Carrasquilla, además de que Universidad Nacional no le prestó más CU a La Máquina, que tuvo que irse a Puebla.

Por ello, el duelo resulta clave para los universitarios y Efraín Juárez mandó su mejor once, pues por quinta ocasión consecutiva repite alineación, la misma que ha funcionado de mejor manera a lo largo del semestre.

Efraín Juárez previo a un partido | IMAGO7
Efraín Juárez previo a un partido | IMAGO7

¿Cuál es el once titular de Pumas ante Cruz Azul?

En la portería, Keylor Navas es indiscutible, por lo que nuevamente se encargará de defender el arco de Universidad Nacional. En medio del ruido sobre su renovación, el costarricense demostrará su calidad en un duelo de alta tensión.

En la defensa, la pareja de centrales está conformada por Nathan Silva y Ángel Azuaje, acompañados por Rodrigo López para formar la línea de tres que manda Efraín Juárez. 

Keylor Navas, portero de Pumas, durante el partido ante Necaxa | IMAGO7

El mediocampo vuelve a ser armado por Pedro Vite como contención, pues ha encontrado su mejor versión en dicha posición. Más adelante estarán Adalberto Carrasquilla y Jordan Carrillo. En la banda izquierda, Álvaro Angulo es el elegido y por derecha Alan Medina.

Por último, el ataque estará a cargo de Juninho Vieira y Robert Morales. Ambos se ganaron la confianza de Efraín Juárez por su movilidad y buena conexión para hacer mover las redes rivales. 

Antuna, un viejo conocido de Cruz Azul 

Uriel Antuna, el viejo conocido de Cruz Azul estará en la banca, listo para afrontar el reto de encarar a su rival si es necesario. Por otro lado, Guillermo Martínez ha sido importante en anotaciones durante el torneo, sin embargo, también permanece como suplente.

Uriel Antuna y Efraín Juárez en el partido de Atlas ante Pumas | IMAGO 7
Uriel Antuna y Efraín Juárez en el partido de Atlas ante Pumas | IMAGO 7
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