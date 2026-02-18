Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Javier Duarte es vinculado a proceso por peculado; seguirá en prisión preventiva

Las autoridades lo acusan por el desvío de 5 mdp que iban para beneficios de niños con cáncer / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 23:14 - 17 febrero 2026
Con este movimiento no podrá salir libre para abril como se tenía contemplado

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, fue vinculado a proceso por el delito de peculado por un presunto daño de 5 millones de pesos a un fondo destinado a obras de salud en beneficio de niños y adultos mayores en 2012. Con esta resolución judicial, el exmandatario se mantiene lejos de recuperar su libertad.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, determinó iniciar un nuevo proceso penal en su contra y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Además, otorgó un plazo de seis meses —que concluirá el 17 de agosto próximo— para la investigación complementaria dentro de la causa penal 667/2025.

El priísta estuvo al mando en el sexenio de Enrique Peña Nieto / Redes Sociales

Prisión preventiva frena su posible liberación

La decisión judicial pone en pausa cualquier expectativa de que Duarte pudiera salir libre el próximo 15 de abril, cuando cumpliría nueve años de prisión tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero. No obstante, su defensa adelantó que buscará una nueva audiencia para solicitar el cambio de medida cautelar.

Al concluir la audiencia, que se extendió por casi 11 horas, el exgobernador aseguró ante el juez: "Gana nuevamente la política sobre la justicia", reclamó.

De acuerdo con la FGR, Duarte habría ordenado la mezcla de recursos federales y estatales para distribuirlos en cuentas bancarias y desviar el dinero mediante un esquema conocido como la “licuadora”, con el fin de perderles el rastro.

Javier Duarte queda en prisión por otros once meses más / Redes Sociales

Un historial de acusaciones y procesos

El exmandatario veracruzano fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala tras permanecer prófugo más de cinco meses. En 2018 se declaró culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero, por lo que recibió una condena de nueve años de prisión, además del decomiso de múltiples propiedades en distintas entidades del país.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante su administración se detectaron irregularidades por más de 35 mil millones de pesos, convirtiéndolo en el político con más observaciones desde la creación del organismo en el año 2000.

Aunque enfrentó otras acusaciones por tráfico de influencias, desaparición forzada y delitos electorales, estas no prosperaron o fue absuelto. Sin embargo, el nuevo proceso por peculado podría extender su permanencia en prisión y mantenerlo lejos de su libertad en el corto plazo.

El expolítico fue vinculado a proceso por el delito de peculado / Redes Sociales
