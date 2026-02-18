Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Enorme agujero financiero: el fantasma del descenso acecha al Tottenham

Tottenham no la ha pasado bien por un par de temporadas | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 23:14 - 17 febrero 2026
Los 'Spurs' atraviesan una situación difícil... y aún puede empeorar

El Tottenham, que cuenta con João Palhinha, se arriesga a pérdidas de decenas de millones si no logra clasificarse para las competiciones europeas, pero el impacto financiero de un posible descenso de la Premier League sería aún más grave, pudiendo ser catastrófico.

El equipo, ahora dirigido por Igor Tudor, quien llegó tras el despido de Thomas Frank, se encuentra en una posición delicada en la tabla clasificatoria. Actualmente en el 16.º puesto, los Spurs están solo cinco puntos por encima de la zona de descenso, a falta de 12 jornadas para el final de la Premier League. Cabe recordar que los londinenses no descienden a la segunda categoría desde la temporada 1977/78.

Djed Spence en un partido ante Newcastle | AP

En problemas más allá de lo futbolístico

La situación deportiva se refleja directamente en las finanzas, con varios contratos de patrocinio en riesgo. Según The Telegraph, al menos una de las asociaciones del club finaliza al término de la presente temporada, existiendo dudas sobre su renovación y en qué términos. Además, muchos de los acuerdos existentes incluyen lucrativos bonos asociados a la clasificación europea y cláusulas que permiten la renegociación o incluso la rescisión en caso de descenso.

"Las penalizaciones por no alcanzar Europa, por sí solas, ascienden a decenas de millones. Esa cifra sería aún mayor y potencialmente catastrófica si el club descendiera", afirmó una fuente conocedora de todo el proceso, citada por The Telegraph. Otra fuente añadió que el escenario del descenso ya está siendo tomado en serio por algunos socios. "Algunas empresas ven el descenso como una posibilidad realista y ya están revisando sus contratos. Ya parece claro que algunos objetivos, como la clasificación europea, no serán viables, pero el mayor temor es el descenso", reveló.

Thomas Frank, exentrenador de los Spurs | AP

Para agravar el escenario, los Spurs continúan sin un patrocinador para el naming del estadio, inaugurado en 2019. La ausencia de Europa y un posible descenso de categoría perjudicarían significativamente las negociaciones para encontrar un socio. En cuanto a las equipaciones, el contrato con Nike es válido hasta 2033. Sin embargo, el patrocinio principal de la aseguradora AIA, visible en la parte frontal de las camisetas, termina al final de la próxima temporada.

Con las esperanzas en la Premier League disminuyendo —el equipo está a 13 puntos del top-6—, y ya eliminados de las copas nacionales, la mejor vía de acceso a la Liga de Campeones de la próxima temporada pasa por ganar la competición. Después de terminar la fase de grupos en cuarto lugar, los Spurs regresan a la acción en los octavos de final el próximo mes, donde se enfrentarán a Galatasaray, Juventus, Club Brujas o Atlético de Madrid.

Archie Gray, parte del primer equipo de Tottenham | AP
