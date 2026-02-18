Partidos de hoy 18 de febrero de 2026
Este 18 de febrero se presenta una jornada internacional marcada por la actividad en Europa, Asia y América, con partidos correspondientes a torneos continentales y ligas domésticas de alto nivel. La agenda del día reúne compromisos de la UEFA Champions League, Champions League Femenil, La Liga, Serie A, AFC Champions League Two, CONCACAF Champions Cup y CONMEBOL Libertadores.
En Europa, la atención se centra principalmente en la UEFA Champions League, que disputa encuentros clave en su fase eliminatoria durante el mediodía y la tarde. A esto se suma la Champions League Femenil, que también tiene actividad importante dentro de su calendario. Además, las principales ligas del continente como La Liga de España y la Serie A de Italia complementan la oferta europea con compromisos relevantes en sus respectivas temporadas.
¿Cuáles son los duelos de este miércoles?
Champions League Femenil
Real Madrid vs PSG | Horario: 11:45 AM | Transmisión: TVC Deportes
UEFA Champions League
Qarabag vs Newcastle United | Horario: 11:45 AM | Transmisión: FOX One
Olympiacos vs Bayer Leverkusen | Horario: 2:00 PM | Transmisión: HBO Max, TNT
Sports Club Brugge vs Atlético de Madrid | Horario: 2:00 PM | Transmisión: FOX One
Bodo Glimt vs Inter de Milán | Horario: 2:00 PM | Transmisión: FOX, FOX One
AFC Champions League Two
Al Nassr vs FK Arkadag | Horario: 12:15 PM | Transmisión: Disney+ Premium, ESPN
LaLiga
Levante vs Villarreal | Horario: 1:00 PM | Transmisión: Sky Sports
Serie A
AC Milan vs Como | Horario: 1:45 PM | Transmisión: Disney+ Premium, ESPN 2
CONCACAF Champions Cup
Cavalier FC vs Philadelphia Union | Horario: 5:00 PM | Transmisión: Tubi, FOX One
Universidad O&M vs FC Cincinnati | Horario: 7:00 PM | Transmisión: FOX, FOX One
CS Herediano vs Vancouver Whitecaps | Horario: 9:00 PM | Transmisión: Tubi, FOX One
CONMEBOL Libertadores
Barcelona SC vs El Nacional | Horario: 6:30 PM | Transmisión: Disney+ Premium, ESPN 2
Nacional Potosí vs Botafogo | Horario: 6:30 PM | Transmisión: Disney+ Premium
Te puede interesar