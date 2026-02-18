Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Partidos de hoy 18 de febrero de 2026

Atlético de Madrid visitará a Brujas en un duelo de vital importancia | AP
Mauricio Díaz Valdivia 01:02 - 18 febrero 2026
La UEFA Champions League es el platillo principal de este

Este 18 de febrero se presenta una jornada internacional marcada por la actividad en Europa, Asia y América, con partidos correspondientes a torneos continentales y ligas domésticas de alto nivel. La agenda del día reúne compromisos de la UEFA Champions League, Champions League Femenil, La Liga, Serie A, AFC Champions League Two, CONCACAF Champions Cup y CONMEBOL Libertadores.

En Europa, la atención se centra principalmente en la UEFA Champions League, que disputa encuentros clave en su fase eliminatoria durante el mediodía y la tarde. A esto se suma la Champions League Femenil, que también tiene actividad importante dentro de su calendario. Además, las principales ligas del continente como La Liga de España y la Serie A de Italia complementan la oferta europea con compromisos relevantes en sus respectivas temporadas.

Christian Pulisic de Milan podría tener minutos este día | AP

¿Cuáles son los duelos de este miércoles?

Champions League Femenil

  • Real Madrid vs PSG | Horario: 11:45 AM | Transmisión: TVC Deportes

UEFA Champions League

  • Qarabag vs Newcastle United | Horario: 11:45 AM | Transmisión: FOX One

  • Olympiacos vs Bayer Leverkusen | Horario: 2:00 PM | Transmisión: HBO Max, TNT

  • Sports Club Brugge vs Atlético de Madrid | Horario: 2:00 PM | Transmisión: FOX One

  • Bodo Glimt vs Inter de Milán | Horario: 2:00 PM | Transmisión: FOX, FOX One

AFC Champions League Two

  • Al Nassr vs FK Arkadag | Horario: 12:15 PM | Transmisión: Disney+ Premium, ESPN

Inter de Milán visita Noruega | AP

LaLiga

  • Levante vs Villarreal | Horario: 1:00 PM | Transmisión: Sky Sports

Serie A

AC Milan vs Como | Horario: 1:45 PM | Transmisión: Disney+ Premium, ESPN 2

CONCACAF Champions Cup

  • Cavalier FC vs Philadelphia Union | Horario: 5:00 PM | Transmisión: Tubi, FOX One

  • Universidad O&M vs FC Cincinnati | Horario: 7:00 PM | Transmisión: FOX, FOX One

  • CS Herediano vs Vancouver Whitecaps | Horario: 9:00 PM | Transmisión: Tubi, FOX One

CONMEBOL Libertadores

  • Barcelona SC vs El Nacional | Horario: 6:30 PM | Transmisión: Disney+ Premium, ESPN 2

  • Nacional Potosí vs Botafogo | Horario: 6:30 PM | Transmisión: Disney+ Premium

Philadelphia Union se prepara para su debut en Concachampions | X: @PhilaUnion
