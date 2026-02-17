Niño desata conmovedor momento tras recibir jersey de Álvaro Fidalgo en España

El futbol volvió a entregar un momento conmovedor en las tribunas. Tras la victoria del Real Betis sobre el Mallorca, el protagonista de la noche no fue una jugada espectacular ni una polémica arbitral, sino un gesto cargado de humanidad por parte de Álvaro Fidalgo.

¿Cómo fue el momento?

Cuando el encuentro ya había terminado y los futbolistas se dirigían al túnel de vestuarios, Fidalgo se acercó a la grada para agradecer el apoyo de la afición. Fue entonces que su mirada se detuvo para ver un pequeño fanático de los verdiblancos para obsequiarle su camiseta.

El mediocampista se quitó su jersey y la lanzó con precisión hacia el pequeño aficionado. El gesto desató la euforia en el sector del estadio, pero sobre todo provocó una reacción imposible de ignorar: el niño rompió en lágrimas al recibir la prenda.

Fidalgo se quita camiseta para regalarla a niño l CAPTURA

Las cámara grabó momento exacto en que el menor, visiblemente emocionado, abrazaba la camiseta como si fuera un tesoro. A su alrededor, familiares y otros hinchas celebraban el detalle mientras intentaban consolarlo entre sonrisas y aplausos.

Fidalgo, con una sonrisa cómplice, saludó nuevamente antes de retirarse. El gesto, espontáneo y sincero, y de paso le dejó su autógrafo a otro niño que se encontraba cerca de él a nivel de cancha. La imagen del niño con el 15 fue subido a Rees sociales por su papá.

Fidalgo regala jersey del Betis a niño en la tribuna l CAPTURA

Se rinden ante Fidalgo

Mientas tanto, los comentarios protagonizaron el buen gesto del examericanista que sigue siendo muy extrañado en el seno americanista, aficionados una vez más mostraron la falta que hace en el equipo que perdió recientemente el Clásico Nacional ante las Chivas.

Niño con camiseta de Fidalgo l X:Guilletvoficial

Por su parte, Fidalgo sigue como uno de los hombres que empiezan a tomar protagonismo en el cuadro dirigido por ingeniero Manuel Pellegrini, ante Mallorca inició como titular y al minuto 67 dejó el terreno de juego para darle ingreso a Sergi Altimira.