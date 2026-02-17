Victor Osimhen rompe el silencio acerca de su salida del Napoli: 'Me trataron como perro'

Muchas dudas se generaron tras la salida repentina del delantero nigeriano Victor Osimhen del Napoli; sin embargo, tras una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, el nigeriano contó como vivió la separación del club napolitano antes de ser vendido al Galatasaray de Turquía.

Victor Osimhen durante un partido del Napoli | INSTAGRAM: @VictorOsimhen9

Las tensiones comenzaron un dìa que Cristiano Giuntoli se comunicó con Osimhen para llevarlo a la Juventus de Turín pero el nigeriano sabía que su director deportivo Aurelio De Laurentiis no iba a dejarlo ir. Desde ese momento Osimhen sintió que la relación se terminó por quebrar.

"Antes de que comenzaran las negociaciones con el Galatasaray, Giuntoli (exdirector deportivo de Juventus) me llamó para traerme a la Juve. Pero sabía que él (De Laurentiis) no me dejaría ir"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli | TWITTER @SoyCalcio_

Entre tensiones y polémicas, finalmente el delantero nigeriano fue cedido al Galatasaray en verano de 2025. Pese a las diferencias con sus respectivos directivos, Osimhen considera que lo que tumbó la relación por completo fue un video que se subió a la plataforma Tiktok sobre un penal que Osimhen falló en septiembre del 2023 ante Bolonia, aludiendo a que el Napoli lo hizo para desmeritarlo y presionarlo a salir.

Victor Osimhen festejando gol con el Napoli ante Venecia | AP

"Cualquiera puede fallar un penalti, cualquiera puede ser objeto de burla. El Nápoles solo me lo hizo a mí, y además con ciertas insinuaciones. Fui víctima de insultos racistas y tomé una decisión: quería irme".

El delantero considera que lo trataron "como a un perro" debido a que tenían un pacto de cederlo pero ese acuerdo no llegó y solo lo mandaban a jugar a donde el club quisiera. De igual manera el tema racial y la nula defensa del Napoli hacia el terminó por desbaratar cualquier pacto o buena relación.

Victor Osimhen en su etapa con el Napoli