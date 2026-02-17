Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Victor Osimhen rompe el silencio acerca de su salida del Napoli: 'Me trataron como perro'

Victor Osimhen acusó insultos racistas por parte del Napoli| AP
Jorge Armando Hernández 09:58 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Después de la sorpresiva separación de Osimhen con el Napoli, el jugador habló sobre la situación explicando lo que vivió en ese proceso

Muchas dudas se generaron tras la salida repentina del delantero nigeriano Victor Osimhen del Napoli; sin embargo, tras una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, el nigeriano contó como vivió la separación del club napolitano antes de ser vendido al Galatasaray de Turquía.

Victor Osimhen durante un partido del Napoli | INSTAGRAM: @VictorOsimhen9

Las tensiones comenzaron un dìa que Cristiano Giuntoli se comunicó con Osimhen para llevarlo a la Juventus de Turín pero el nigeriano sabía que su director deportivo Aurelio De Laurentiis no iba a dejarlo ir. Desde ese momento Osimhen sintió que la relación se terminó por quebrar.

"Antes de que comenzaran las negociaciones con el Galatasaray, Giuntoli (exdirector deportivo de Juventus) me llamó para traerme a la Juve. Pero sabía que él (De Laurentiis) no me dejaría ir"
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli | TWITTER @SoyCalcio_

Entre tensiones y polémicas, finalmente el delantero nigeriano fue cedido al Galatasaray en verano de 2025. Pese a las diferencias con sus respectivos directivos, Osimhen considera que lo que tumbó la relación por completo fue un video que se subió a la plataforma Tiktok sobre un penal que Osimhen falló en septiembre del 2023 ante Bolonia, aludiendo a que el Napoli lo hizo para desmeritarlo y presionarlo a salir.

Victor Osimhen festejando gol con el Napoli ante Venecia | AP

"Cualquiera puede fallar un penalti, cualquiera puede ser objeto de burla. El Nápoles solo me lo hizo a mí, y además con ciertas insinuaciones. Fui víctima de insultos racistas y tomé una decisión: quería irme".

El delantero considera que lo trataron "como a un perro" debido a que tenían un pacto de cederlo pero ese acuerdo no llegó y solo lo mandaban a jugar a donde el club quisiera. De igual manera el tema racial y la nula defensa del Napoli hacia el terminó por desbaratar cualquier pacto o buena relación.

Victor Osimhen en su etapa con el Napoli

En su tiempo con el equipo italiano, Osimhen logró una marca total de 133 partidos disputados alcanzando los 76 goles y dando 18 asistencias, al igual que la obtención de un Scudetto. Ahora se enfrentará al que pudo ser su equipo esta noche en la UEFA Champions League vistiendo la camiseta del Galatasaray.

Últimos videos
Lo Último
11:30 VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
11:26 ¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
11:17 "Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
11:12 Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
11:03 Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
10:49 El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
10:44 VIDEO: Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron rescatados por Ejército tras ataque armado en Zacatecas
10:41 Simulacro 2026: ¿Cómo activar la alerta sísmica en tu televisión?
10:41 Miércoles de ceniza 2026: ¿Cuál es su significado y por qué es una tradición católica?
10:30 Christian Pulisic aparece en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Tendencia
1
Futbol Santos Laguna despide a Francisco Rodríguez como su DT
2
Futbol "Somos valientes detrás de una máscara": Katia Itzel García habla sobre amenzas que ha recibido en redes sociales
3
Futbol ¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”
4
Contra Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental
5
Futbol Filtran posible jersey conmemorativo del Real Madrid por sus 125 años
6
Contra Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos
Te recomendamos
VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
Contra
17/02/2026
VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
Futbol
17/02/2026
¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
Futbol
17/02/2026
"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
Contra
17/02/2026
Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
Futbol
17/02/2026
Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Empelotados
17/02/2026
El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica