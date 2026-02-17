¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo

Edson Álvarez ha decidido someterse a una operación después de las molestias que le aquejabn en el tobillo derecho a tan solo unos meses para dar inicio el Mundial 2026; el mediocampista del Fenerbahce tendrá que comenzar su rehabilitación para volver a un partido oficial.

Con información del periodista turco Yahiz Sabuncuoglu el futbolista tuvo que viajar a Países Bajos para someterse a la operación del tobillo, la misma fuente indica que podría estar listo para volver en alrededor de un mes y medio, por lo que estaría perdiéndose el juego ante Portugal en el Estadio Azteca.

Edson Álvarez en partido de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué sucedía con Edson Álvarez y su tobillo?

Según información de medios turcos, Edson Álvarez se encontraba con mucho dolor debido a una lesión previa, la cual llevaba arrastrando desde hace semanas y que podría poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo que arrancará entre México y Sudáfrica.

Álvarez se estaría perdiendo hasta 10 juegos con el Fenerbahce, esto sin contar Selección Mexicana (vs Portugal y Bélgica), su próximo regreso estaría como probable hasta después del juego ante Kayserispor en la Superliga turca del próximo 12 de abril.

Edson Álvarez, nuevo fichaje del Fenerbahçe l RRSS

El canterano de las Águilas del América suma apenas 17 juegos disputados con el Fenerbahce desde su llegada procedente del West Ham y por contraparte se ha tenido que perder 15 además de los juegos programados durante su rehabilitación.

Por su parte, la última participación con el equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre fue el duelo ante Paraguay, duelo que se disputó en la última Fecha FIFA de 2025, en donde el Tri terminó por caer 2-1 en Estados Unidos, días antes estuvo en el juego ante Uruguay.

Edson Álvarez l Fenerbahce

¿Qué sucedía con Edson Álvarez y su tobillo?

Previamente, Edson Álvarez había dejado un mensaje en donde mostraba sus problemas con su tobillo que inició durante el juego ante Galatasaray: “Desafortunadamente, tras ese partido, la molestia regresó. Por ello, y nuevamente en conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión”.