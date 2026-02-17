Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! Selección Mexicana confirma duelos ante Ghana, Australia y Serbia

ROTA SELECCIÓN MEXICANA AMISTOSOS
ROTA SELECCIÓN MEXICANA AMISTOSOS
Ramiro Pérez Vásquez 13:08 - 17 febrero 2026
El Tri cierra su preparación rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana hizo oficial los duelos ante Ghana, Australia y Serbia para cerrar su preparación rumbo a la inauguración del Mundial 2026, en donde los dirigidos por Javier Aguirre harán el acto inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Banorte el próximo 11 de junio.

Duilio Davino y Sisniega en conferencia de prensa l Gina

El Tri se medirá a Ghana el 22 de mayo; sin embargo, para este duelo aun falta por confirmar la sede en México; posteriormente, se medirán a Australia (30 de mayo) en el Rose Bowl, partido en el que tendrían a la mayor parte de los jugadores para disputar la justa veraniega.

Desde el seno de la FMF contemplan que la Selección Mexicana tenga armado a la plantilla que encaraá la justa veraniega; sin embargo, por el momento tendrá que estar a la perspectiva sobre la evolución de jugadores que se viene recuperan de sus respectivas lesiones; Santiago Giménez, Edson Álvarez y Gilberto Mora.

Duilio Davino en conferencia de prensa l Gina

Finalmente, la preparación se cierra enfrentando a Serbia el 4 de junio, con sede por confirmar en México. Los europeos no lograron clasificar a la justa mundialista, pero ha tenido una mejora importante en las últimas décadas, los balcánicos serán un rival que servirá de preparación para el tercer duelo de Fase de Grupos que será ante un equipo del repechaje de la UEFA.

¿Cuántos partidos le restan al Tri para el Mundial 2026?

Con la confirmación de los tres duelos del Tri (Ghana, Australia y Serbia) restarán cinco partidos con los que se estarán disputando en la Fecha FIFA de marzo ante Portugal y Bélgica, el primero de ellos para la reinauguración del Estadio Banorte en donde la presencia de Cristiano Ronaldo es la más llamativa.

Johan Vásquez y Santiago Giménez en la Selección Mexicana l IMAGO7

¿Cuáles son los juegos más recientes del Tri?

La Selección Mexicana tuvo su par de victorias en los amistosos ante Panamá y Bolivia jugados en Centro y Sudamérica; sin embargo, no pudieron contar con los jugadores que juegan en el exterior y ante Portugal será su debut en el 2026 en busca de enderezar la racha de derrotas que se derivaron en la parte final.

Cabe mencionar, que el Tri terminó el 2025 con un balance positivo; sin embargo, el rendimiento sobre la cancha no fue el más idóneo y esperado por la afición; con 18 encuentros registró nueve victorias, cinco empates y cuatro derrotas con un saldo de 23 goles a favor y 19 en contra.

México acumuló seis partidos sin ganar en la parte final del año: empates ante Japón (0-0), Corea del Sur (2-2) y Ecuador (1-1); además de la goleada sufrida ante Colombia (0-4), empate con Uruguay (0-0) y la derrota a manos de Paraguay (1-2) levantaron las críticas.

Ghana 22 de mayo sede en México por confirmar

Australia 30 de mayo Pasadena Cal

Serbia 4 de junio sede en México por confirmar

