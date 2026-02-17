Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Gerard Piqué "aparece" en concierto de Shakira en El Salvador y así reaccionó la cantante

Piqué aparece en concierto de Shakira en El Salvador y su reacción se vuelve viral. / RS / @3gerardpique
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:19 - 17 febrero 2026
Un momento espontáneo de la cantante durante su show desató conversación en redes cuando notó una imagen de su ex pareja entre el público.

Shakira vivió un momento inesperado que quedó grabado durante una de sus presentaciones del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González de San Salvador, cuando una imagen de su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué, apareció entre los asistentes y provocó un gesto visible en la cantante colombiana que se volvió tendencia en redes sociales.

Shakira se presentó en El Salvador. / Especial

¿Cómo reaccionó Shakira al ver la fotografía de Piqué?

Mientras Shakira recorría las primeras filas del público y saludaba a sus fans, notó que algunos asistentes sostenían paletas con una imagen intervenida del rostro de Piqué, con detalles exagerados y caricaturescos. Su expresión —una mezcla de sorpresa y desconcierto— quedó captada por varios celulares y se difundió rápidamente en plataformas como TikTok y Twitter.

Reacción de Shakira al ver la imagen de su ex. / RS

El momento ocurrió minutos antes de cerrar el espectáculo con el tema Music Sessions #53, una de las canciones más esperadas del repertorio, y a pesar de la reacción, Shakira continuó con el concierto sin detenerse.

Shakira se encontraba interpretando su colaboración con Bizarrap. / @bizarrap

Reacción en redes sociales

La escena provocó cientos de comentarios en redes sociales, donde usuarios destacaron la espontaneidad del gesto. Algunos lo interpretaron como una reacción genuina ante un recuerdo inesperado, mientras que otros lo tomaron con humor, aplaudiendo la interacción natural entre la artista y su audiencia.

Reacción de Shakira al ver la imagen de su ex. / RS

Internautas compartieron memes, clips y opiniones sobre cómo la cantante manejó la situación, convirtiéndola en uno de los temas más comentados del día en plataformas digitales.

@elespanolcom 😅 Shakira protagonizó un momento viral durante uno de los conciertos de su LMYNL World Tour en El Salvador, cuando detectó entre el público una careta de Gerard Piqué caracterizado como demonio. La cantante detuvo unos segundos su mirada en la careta, mostró una expresión de sorpresa y aparente desconcierto y, tras una breve risa nerviosa, retomó el espectáculo con normalidad mientras el público reaccionaba con gritos y risas ante la escena. #Shakira #Pique #LMYNL ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁
