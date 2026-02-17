VIDEO: Gerard Piqué "aparece" en concierto de Shakira en El Salvador y así reaccionó la cantante

Shakira vivió un momento inesperado que quedó grabado durante una de sus presentaciones del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González de San Salvador, cuando una imagen de su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué, apareció entre los asistentes y provocó un gesto visible en la cantante colombiana que se volvió tendencia en redes sociales.

Shakira se presentó en El Salvador. / Especial

¿Cómo reaccionó Shakira al ver la fotografía de Piqué?

Mientras Shakira recorría las primeras filas del público y saludaba a sus fans, notó que algunos asistentes sostenían paletas con una imagen intervenida del rostro de Piqué, con detalles exagerados y caricaturescos. Su expresión —una mezcla de sorpresa y desconcierto— quedó captada por varios celulares y se difundió rápidamente en plataformas como TikTok y Twitter.

Reacción de Shakira al ver la imagen de su ex. / RS

El momento ocurrió minutos antes de cerrar el espectáculo con el tema Music Sessions #53, una de las canciones más esperadas del repertorio, y a pesar de la reacción, Shakira continuó con el concierto sin detenerse.

Shakira se encontraba interpretando su colaboración con Bizarrap. / @bizarrap

Reacción en redes sociales

La escena provocó cientos de comentarios en redes sociales, donde usuarios destacaron la espontaneidad del gesto. Algunos lo interpretaron como una reacción genuina ante un recuerdo inesperado, mientras que otros lo tomaron con humor, aplaudiendo la interacción natural entre la artista y su audiencia.

Reacción de Shakira al ver la imagen de su ex. / RS

Internautas compartieron memes, clips y opiniones sobre cómo la cantante manejó la situación, convirtiéndola en uno de los temas más comentados del día en plataformas digitales.