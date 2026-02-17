Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¡No le pierden! Cruz Azul sube el precio de los boletos para el partido contra Chivas en el Clausura 2026

Jugadores de Cruz Azul felicitan a Nico Ibáñez por su primer gol con Cruz Azul | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul felicitan a Nico Ibáñez por su primer gol con Cruz Azul | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:48 - 17 febrero 2026
El equipo cementero enfrentará a Chivas en la próxima Jornada 7, partido que por ahora parece el más atractivo del fin de semana

Cruz Azul empieza a funcionar mejor en el Clausura 2026 de la Liga MX, pero en la Jornada 7 tendrá una prueba de alto impacto ante Chivas. La Máquina llegará al partido con la motivación que dejó la sufrida victoria 2-1 ante Tigres en la Jornada 6, pero no pueden confiarse, ya que el Rebaño llega invicto y luego de vencer 1-0 a América en el Clásico Nacional.

Será el cuarto enfrentamiento entre Nicolás Larcamón y Gabriel Milito. Por ahora, el técnico de los cementeros tiene la balanza a su favor en los tres primeros cruces, con un empate y dos victorias, la más reciente por marcador 3-2 en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del pasado Apertura 2025, en el Estadio Olímpico Universitario.

Gabriel Milito y Nicolás Larcamón previo al partido de ida de Cuartos de Final en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Gabriel Milito y Nicolás Larcamón previo al partido de ida de Cuartos de Final en el Apertura 2025 | IMAGO 7

En aquel compromiso de Liguilla, las dos aficiones llenaron las gradas en CU, por lo que -al ser un duelo entre líder y sublíder el de la Jornada 7- se espera que la respuesta del público sea similar, a pesar de que el partido será en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla. Con ello en mente, el club anunció los precios de las entradas, los cuales presentaron un aumento considerable en comparación con otros juegos.

¿Cuánto costarán los boletos para el partido de Cruz Azul ante Chivas?

Las entradas estarán en un rango de precio de los 400 a los 750 pesos mexicanos, sin considerar los cargos por servicio. Los más baratos serán en las zonas de rampas (sur, norte, oriente y poniente), mientras que en cabecera sur el costo es de 600 pesos, por 650 en cabecera norte. Platea plus y platea oriente costarán 700 pesos y en platea poniente el precio es de 750 pesos.

Jugadores de Cruz Azul celebran victoria ante Tigres en calidad de local | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul celebran victoria ante Tigres en calidad de local | MEXSPORT

Estos precios representan un incremento del 25 por ciento en comparación de lo que costaron las entradas para el compromiso contra Tigres. Mientras que con respecto a los compromisos antes Atlas y Puebla, el aumento es de más del doble en el caso de los boletos más baratos, que tuvieron un precio de 150 pesos.

Por otra parte, para el juego ante Vancouver FC en la Copa de Campeones de Concacaf, el equipo cementero solo vendió dos tipos de entradas: en cabeceras a 250 pesos y a los lados a 340. De modo que, por ahora, el partido contra Chivas será el que tendrá las entradas de mayor costo en este semestre con la Máquina como local en el Estadio

Willer Ditta y Charly Rodríguez festejan gol de Cruz Azul | IMAGO7
Willer Ditta y Charly Rodríguez festejan gol de Cruz Azul | IMAGO7

¿Cuándo comenzó la venta de boletos de Cruz Azul?

La venta para usuarios de Bankool, entidad bancaria con acuerdo comercial con Cruz Azul, empezó este martes 17 de febrero a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y solo es necesario el número de tarjeta para adquirir las entradas. Mientras que la venta para abonados, aquellas personas que adquirieron el paquete para los juegos ante Tigres, Chivas, Atlético San Luis y Pachuca se llevó a cabo este lunes 16. La venta para el público en general todavía no está confirmada.

