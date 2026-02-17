Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Erick 'Cubo' Torres festeja el gran momento de la Hormiga González: 'Es el futuro del futbol mexicano'

Erick Torres habló sobre el gran momento que vive Armando González | MEXSPORT
Rafael Trujillo 18:51 - 16 febrero 2026
El exgoleador de Chivas se mostró contento por el momento goleador rojiblanco

El futbolista mexicano e ídolo de Armando 'Hormiga' González, Erick 'Cubo' Torres, ha expresado su admiración por nuevo goleador del Guadalajara. Torres lo calificó como una figura clave para el porvenir del balompié nacional y festejó el buen momento que está viviendo en la Liga MX.

González se ha convertido en un referente en el esquema de Gabriel Milito. En sus dos torneos bajo el mando del argentino, la Hormiga ya acumula 17 anotaciones en 24 partidos disputados, siendo uno de los más grandes goleadores en el futbol mexicano.

En su último partido, el delantero del Rebaño Sagrado, marcó el único tanto en la victoria ante América en el Clásico Nacional. González homenajeó al Cubo al festejar tal y como lo hacía el ahora delantero de Municipal Liberia.

Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7
Elogia el momento del delantero

Es este buen momento el que ha destacado Erick Torres. El exgoleador de Chivas, Pumas y Cruz Azul, aseguró que está muy contento por el título de goleo de la Hormiga el torneo pasado especialmente "que haya sido de Chivas, porque soy chiva de hueso colorado".

Ojalá que vengan muchos más; es el futuro del futbol mexicano y está levantando la mano. Me da mucho gusto por él y porque es de Chivas, pero, si hay un campeón de goleo de Pumas, Tigres o Cruz Azul, le cae muy bien a la Selección Mexicana, al país y a la Liga MX; ojalá que salgan muchos centro delanteros más porque los necesitamos

Para el Cubo, el éxito de González 'un golpe de autoridad de lo que mexicano puede hacer. (González) demostró que somos capaces de competirle a los extranjeros'.

Hormiga González celebra su gol ante América | MEXSPORT
Un llamado a la competencia interna

Más allá de su alegría por el logro de un canterano rojiblanco, Torres espera que el éxito de González inspire a otros atacantes mexicanos a dar un paso al frente. Considera que una mayor competencia por el puesto de centro delantero beneficiaría directamente a la Selección Mexicana, elevando el nivel ofensivo del equipo nacional.

"Ojalá que vengan muchos más; es el futuro del futbol mexicano y está levantando la mano. Si hay un campeón de goleo de Pumas, Tigres o Cruz Azul, le cae muy bien a la Selección, al país y a la Liga MX. Ojalá que salgan muchos centro delanteros más porque los necesitamos", comentó en entrevista para el Universal.

Cubo Torres celebra un gol con AD Municipal Liberia | IG @admliberia

Los consejos para el joven goleador

A pesar del gran momento que vive la Hormiga, Torres enfatizó la necesidad de que el joven jugador reciba una buena orientación para no desviarse y poder consolidar su carrera.

"Creo que es importante aconsejarlo bien, que siga teniendo buenas bases y los pies en la tierra. Tuvo un ejemplo muy grande como Javier Hernández en el vestidor y creo que está muy bien arropado. Que la directiva se encargue de pulirlo para que se pueda consolidar y que siga demostrando que hay jóvenes mexicanos de calidad", concluyó.

