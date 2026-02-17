Chivas remonta y golea a Atlas de cara al Clásico Nacional ante América

De la mano de Jasmine Casarez y Gabriela Valenzuela, Chivas remontó y goleó a Atlas en el Clásico Tapatío del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El Rebaño se sobrepuso a un gol de vestidor y a un penal fallado para sumar tres puntos que lo impulsaron al subliderato de la tabla previo al Clásico Nacional.

Jasmine Casarez en celebración de su gol en el triunfo ante Atlas | IMAGO 7

Será la próxima semana, en la Jornada 10 del torneo, que las dirigidas por Antonio Contreras reciban a América. Y aunque las rojiblancas llegarán motivadas por la recuperación de este lunes, las dudas en el accionar se mantienen, ya que se fueron al descanso con el marcador 0-2 en contra.

Tras un error en la salida por parte de Samantha López, Brenda Ceren recuperó el esférico y luego de ver adelantada a Blanca Félix disparó directo al arco para el 0-1 apenas al segundo 51 del encuentro en el Estadio Akron. Y aunque la guardameta rojiblanca evitó el segundo al 17', poco antes de la media hora de juego cayó el segundo de las Margaritas.

Jugadoras de Atlas celebran el gol ante Chivas en el Clásico Tapatío | IMAGO 7

Fue Sanjuana Muñoz quien al minuto 28, en el cobro de una falta, brincó la barrera con un gran disparo, al cual Blanca no alcanzó a llegar. Tras eso, Chivas mantuvo la iniciativa al ataque pero no logró acortar distancias antes del descanso, en el cual un error de la portera rival abrió el camino de la remontada.

Camila Vázquez, de figura a villana ante Chivas

A pesar de que atajó un penal a Carolina Jaramillo al minuto 52, en el tiro de esquina posterior Camila Vázquez salió mal y permitió el remate de Gaby Valenzuela para el 1-2. Posteriormente, la misma delantera de 26 años puso un gran servicio para que Jasmine hiciera el de la remontada al 79'.

Previo al primero de los goles de Casarez, Adriana Iturbide -con diez segundos en el campo- hizo el empate al 59', con un gran control en el centro del área y una mejor definición de zurda. Recuperado anímicamente, el Rebaño mantuvo el control del partido y al 79' y 90' llegó el doblete de Casarez que sentenció la goleada.

Jugadoras de Atlas felicitan a Camila Vázquez luego de atajar un penal | IMAGO 7

¿Cuándo juegan de nuevo Chivas y Atlas?

El Rebaño ahora tratará de replicar lo hecho por los varones y quedarse con el triunfo en el Clásico Nacional ante América. El partido está programado para el domingo 22 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron.