"Es como un sueño": Isaac del Toro comparte su sentimiento luego de ganar en la primera etapa del UAE Tour 2026

El 2026 comenzó de gran forma para Isaac del Toro, quien se quedó con el triunfo en la primera etapa del UAE Tour 2026, disputada en Abu Dabi. A pesar del viento, el mexicano se impuso con un tiempo de 2:30:56 y un promedio de 46.9 km/h.

Además del triunfo, el de Baja California nuevamente demostró de lo que es capaz, con una remontada al final de la etapa para superar al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi en el sprint final. Con ello, el ciclista de UAE Emirates Team XRG se colocó líder con una ventaja de cuatro segundos.

Del Toro se ha ganado el respeto en todo el mundo | MEXSPORT

¿Qué dijo Del Toro después de su triunfo?

La victoria de 'Torito' llegó cuando varios de los competidores se abrieron a la derecha y luego a la izquierda, y él optó por mantenerse en su propia línea. "Es como un sueño, nada realista… Solo vi la oportunidad y no quería arrepentirme de no intentarlo, me fui con", declaró Isaac al final de la prueba.

"Es increíble. Honestamente, es una locura. Siento lo mismo que cuando quieres algo mucho, y cuando se hace realidad es aún mejor", declaró el mexicano, quien en el 2025 se llevó los reflectores con su actuación en el Giro de Italia, en el cual fue líder por varias etapas y terminó como subcampeón.

Además, el mexicano logró 18 victorias el año pasado, lo que lo llevó a ubicarse en el Top 3 del Ranking Mundial UCI. Con su triunfo en Abu Dabi, primero en el 2026, Del Toro ya superó las 20 victorias como profesional y esta semana buscará ampliar su palmarés.

Primera etapa del UAE Team 2026 | AFP

¿Cuándo compite Del Toro en la segunda etapa del UAE Tour 2026?

El bajacaliforniano volverá a escena este martes 17 de febrero, en la que será la primera prueba contrarreloj individual para Del Toro. Será una prueba de 12.2 kilómetros en la cual tratará de ampliar su ventaja y defender el maillot de líder.

La actividad se llevará a cabo en Hudayriyat Island, un trazado corto pero exigente, que tiene una primera mitad favorable para los rodadores y un tramo final más técnico. Está previsto que la prueba comience desde las 3:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en la señal de ESPN.