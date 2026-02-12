Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Isaac del Toro inicia 2026 como líder del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour

Isaac del Toro podría correr en México l TeamEmiratesUAE
Aldo Martínez 21:34 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El ciclista mexicano busca superar el 2025 donde fue uno de los protagonistas del deporte

Isaac del Toro está de vuelta en el pelotón internacional y lo hace con un nuevo estatus: líder absoluto de su equipo en el arranque de la temporada 2026. El ciclista mexicano será la carta principal del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour, la única prueba WorldTour de Oriente Medio, que comienza este 16 de febrero y marcará el primer gran examen del año para el ensenadense.

Isaac del Toro l TeamEmiratesUAE

A sus 21 años, el bajacaliforniano dejó atrás la etiqueta de promesa para convertirse en una realidad del ciclismo mundial. Su crecimiento ha sido tan acelerado que hoy inicia el calendario como tercero en la clasificación UCI, consolidado entre los nombres de peso del circuito. En Emiratos Árabes Unidos no solo competirá: encabezará la estrategia de una de las escuadras más poderosas del planeta.

El doble maillot tricolor —campeón nacional de ruta y contrarreloj— será uno de los grandes atractivos del pelotón. Del Toro tendrá la responsabilidad de portar los colores de México en una carrera donde el UAE Team Emirates-XRG ha sabido imponer condiciones en años anteriores. Ahora, la estructura confía en la juventud y ambición del mexicano para pelear por la clasificación general.

Un líder respaldado por un bloque de acero

Lejos de estar aislado, Isaac del Toro contará con un equipo diseñado para blindarlo en cada terreno. En las etapas llanas y expuestas al viento del desierto, rodadores como Nils Politt y Florian Vermeersch serán los encargados de protegerlo y colocarlo en posiciones estratégicas, evitando cortes y sorpresas en el abanico.

Festejo de Isaac del Toro | MEXSPORT

Además, la experiencia de Adam Yates, campeón de esta prueba en 2020, aportará equilibrio y lectura táctica en los momentos clave. En los sprints, el colombiano Sebastián Molano, reciente ganador en Omán, buscará triunfos parciales que fortalezcan la moral del equipo y obliguen a otras escuadras a asumir riesgos.

El recorrido de siete etapas parece hecho a la medida del mexicano. La contrarreloj individual de 12.2 kilómetros en Al Hudayriyat pondrá a prueba su potencia contra el reloj, disciplina en la que presume el campeonato nacional. Sin embargo, el desenlace real se escribirá en la montaña, con ascensos exigentes como Jebel Mobrah y el icónico Jebel Hafeet, donde la clasificación general suele definirse.

¿Puede Isaac del Toro imponer condiciones ante la élite?

El desafío no será menor. El UAE Tour reunirá a figuras consolidadas como Nairo Quintana, Antonio Tiberi y velocistas de talla mundial como Tim Merlier y Jasper Philipsen. En ese contexto, Del Toro no parte como sorpresa, sino como uno de los hombres marcados en la general, situación que pondrá a prueba su madurez competitiva.

Para el ciclismo latinoamericano, su liderazgo en el UAE Team Emirates-XRG representa un paso histórico. No se trata únicamente de participar en la élite, sino de asumir el control estratégico de la formación más dominante del momento en una carrera WorldTour. Isaac del Toro comienza 2026 con galones, presión y ambición, en lo que promete ser el primer capítulo de un año que tiene como horizonte mayor el Tour de Francia.

Isaac del Toro irrumpe en la élite del ciclismo mundial | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
21:34 Isaac del Toro inicia 2026 como líder del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour
21:00 América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
20:54 Chicharito Hernández reaparece en redes con un curioso video existencial
20:50 ¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México
20:42 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
20:38 Fraude con pasaporte mexicano: así puedes detectar una página falsa antes de pagar
20:16 ¿Dice adiós? TV Azteca 'borra' a importante figura para el Mundial
20:16 Larcamón abre la puerta al doble ‘9’: Ebere e Ibáñez listos para enfrentar a Vancouver
19:50 'Llego al club más grande México': Thiago Espinosa tras llegar al América
19:49 Hoy No Circula jueves 12 de febrero en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Isaac del Toro inicia 2026 como líder del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour
Otros Deportes
11/02/2026
Isaac del Toro inicia 2026 como líder del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour
América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
Futbol
11/02/2026
América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
Chicharito lanzó un nuevo mensaje en redes sociales | MEXSPORT
Empelotados
11/02/2026
Chicharito Hernández reaparece en redes con un curioso video existencial
Seattle Sounders campeón de Leagues Cup I X:@LeaguesCup
Futbol
11/02/2026
¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Otros Deportes
11/02/2026
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Fraude con pasaporte mexicano: así puedes detectar una página falsa antes de pagar
Contra
11/02/2026
Fraude con pasaporte mexicano: así puedes detectar una página falsa antes de pagar