Isaac del Toro inicia 2026 como líder del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour

Isaac del Toro está de vuelta en el pelotón internacional y lo hace con un nuevo estatus: líder absoluto de su equipo en el arranque de la temporada 2026. El ciclista mexicano será la carta principal del UAE Team Emirates-XRG en el UAE Tour, la única prueba WorldTour de Oriente Medio, que comienza este 16 de febrero y marcará el primer gran examen del año para el ensenadense.

Isaac del Toro l TeamEmiratesUAE

A sus 21 años, el bajacaliforniano dejó atrás la etiqueta de promesa para convertirse en una realidad del ciclismo mundial. Su crecimiento ha sido tan acelerado que hoy inicia el calendario como tercero en la clasificación UCI, consolidado entre los nombres de peso del circuito. En Emiratos Árabes Unidos no solo competirá: encabezará la estrategia de una de las escuadras más poderosas del planeta.

El doble maillot tricolor —campeón nacional de ruta y contrarreloj— será uno de los grandes atractivos del pelotón. Del Toro tendrá la responsabilidad de portar los colores de México en una carrera donde el UAE Team Emirates-XRG ha sabido imponer condiciones en años anteriores. Ahora, la estructura confía en la juventud y ambición del mexicano para pelear por la clasificación general.

Un líder respaldado por un bloque de acero

Lejos de estar aislado, Isaac del Toro contará con un equipo diseñado para blindarlo en cada terreno. En las etapas llanas y expuestas al viento del desierto, rodadores como Nils Politt y Florian Vermeersch serán los encargados de protegerlo y colocarlo en posiciones estratégicas, evitando cortes y sorpresas en el abanico.

Festejo de Isaac del Toro | MEXSPORT

Además, la experiencia de Adam Yates, campeón de esta prueba en 2020, aportará equilibrio y lectura táctica en los momentos clave. En los sprints, el colombiano Sebastián Molano, reciente ganador en Omán, buscará triunfos parciales que fortalezcan la moral del equipo y obliguen a otras escuadras a asumir riesgos.

El recorrido de siete etapas parece hecho a la medida del mexicano. La contrarreloj individual de 12.2 kilómetros en Al Hudayriyat pondrá a prueba su potencia contra el reloj, disciplina en la que presume el campeonato nacional. Sin embargo, el desenlace real se escribirá en la montaña, con ascensos exigentes como Jebel Mobrah y el icónico Jebel Hafeet, donde la clasificación general suele definirse.

¿Puede Isaac del Toro imponer condiciones ante la élite?

El desafío no será menor. El UAE Tour reunirá a figuras consolidadas como Nairo Quintana, Antonio Tiberi y velocistas de talla mundial como Tim Merlier y Jasper Philipsen. En ese contexto, Del Toro no parte como sorpresa, sino como uno de los hombres marcados en la general, situación que pondrá a prueba su madurez competitiva.

Para el ciclismo latinoamericano, su liderazgo en el UAE Team Emirates-XRG representa un paso histórico. No se trata únicamente de participar en la élite, sino de asumir el control estratégico de la formación más dominante del momento en una carrera WorldTour. Isaac del Toro comienza 2026 con galones, presión y ambición, en lo que promete ser el primer capítulo de un año que tiene como horizonte mayor el Tour de Francia.

Isaac del Toro irrumpe en la élite del ciclismo mundial | MEXSPORT