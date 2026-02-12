“La clasificación se perdió en Honduras”: DT de Olimpia tras la eliminación ante América

Luego de quedar fuera de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante América, el director técnico de Olimpia, Eduardo Espinel, mencionó que el equipo hondureño fue eliminado por lo que dejó de hacer en el partido de Ida. De igual manera, alzó la voz al decir que al futbol de Honduras le hace falta una mejor organización para poder realmente competir contra equipos de la Liga MX en torneos como la Concachampions.

Durante el juego de Vuelta en el Estadio Azulcrema, el cual quedó 0-0, Olimpia prácticamente no generó peligro en el arco de Luis Ángel Malagón. Salvo un remate de larga distancia, el cuadro hondureño no tuvo alguna otra chance para abrir el marcador.

América batalló para poder eliminar a Olimpia | MEXSPORT

Sobre esto, el estratega de Olimpia, Eduardo Espinel, señaló que a su equipo le faltó replicar lo que hizo en la primera mitad del partido de Ida. Asimismo, el entrenador mencionó que la eliminatoria la perdieron por lo que dejaron de hacer en Honduras y no por lo que no hicieron en el juego de Vuelta en el Estadio Azulcrema.

“En todo el partido nos faltó lo que hicimos el primer tiempo en Honduras; soltarnos con el balón, tratar de que no filtran fácilmente, cuando la recuperamos ahí nos faltó. Si hubiéramos tenido más posesión le podíamos haber hecho más daño al América. No arriesgamos en todo el partido porque no encontramos efectividad en los pases. Nosotros perdimos la clasificación en Honduras, no hoy. Allá hicimos partido para empatarlo o ganarlo. Lo de hoy es consecuencia del partido anterior”, dijo el estratega.

Eduardo Espinel lamentó la eliminación de Olimpia | MEXSPORT

Aunque no lo puso de excusa, Espinel afirmó que los equipos de Honduras deben de tener una mejor organización si quieren enfrentar de ‘tú a tú’ a equipos de Liga MX. Incluso, el director técnico alzó la voz por la actualidad en el futbol de Honduras, con lo que ejemplificó que en un lapso de menos de tres semanas acabaron una temporada y tuvieron que empezar la pretemporada para afrontar esta sería frente a las Águilas.

“Falta trabajo, falta organizarse un poco mejor en el futbol hondureño para potenciar a sus equipos. Nosotros hicimos una pretemporada de siete días para jugar este campeonato; nosotros no hicimos nada. No debe haber un equipo en el mundo que en siete días puede preparar un semestre. No es excusa, pero si algo fisiológico porque hoy los jugadores corrieron demasiado sin la preparación necesaria”, comentó.

Olimpia vs América CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT

Aún así, el entrenador uruguayo resaltó lo hecho por Olimpia al haber sacado un empate como visitante ante América. Más allá de enfatizar que se van tristes por la eliminación, dijo que se van con buenas sensaciones tras haber igualado sin goles ante un equipo de jerarquía y de mayor presupuesto.