Futbol Nacional

Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions

Rayados vence 2-0 a Xelajú
Ricardo Olivares 23:14 - 11 febrero 2026
Monterrey gana dos cero en casa ante una de las peores asistencias del Gigante de Acero en los últimos años

Rayados de Monterrey cumplió en casa y selló su pase a los octavos de final tras vencer 2-0 a Xelajú en el juego de vuelta de la primera ronda, disputado en el Estadio BBVA. Con el empate 1-1 en la ida, el conjunto albiazul necesitaba imponer condiciones ante su gente y lo logró para cerrar la serie con un global de 3-1.

Rayados elimina a Xelajú | IMAGO7

La primera llegada clara del encuentro fue al minuto 22, cuando Íker Fimbres se animó a disparar desde fuera del área. El juvenil sacó un potente disparo que obligó al arquero visitante a emplearse a fondo para evitar la caída de su marco. Rayados comenzaba a tocar la puerta.

Al 32’, el propio Fimbres encontró recompensa. Tras una gran jugada de Anthony Martial por el sector ofensivo, el balón quedó servido dentro del área y el canterano no perdonó, empujando la pelota al fondo de las redes para el 1-0 que le daba tranquilidad momentánea a los regiomontanos.

Rayados vs Xelajú | IMAGO7

Antes del descanso, Rayados insistió. Al 41’, Uroš Đurđević remató de cabeza dentro del área, pero el arquero controló sin problemas. Tres minutos después, el serbio volvió a intentar, ahora con un disparo de derecha que fue desviado con una buena atajada recostándose a su palo izquierdo. En el 45’, Carlos Salcedo también probó con un cabezazo, aunque nuevamente el guardameta se lanzó para quedarse con el esférico. Así se fueron al medio tiempo, con ventaja mínima para los locales.

LOS GOLES LLEGARON EN EL 2T

En la segunda parte, Monterrey mantuvo la presión. Al 55’, Anthony Martial estuvo cerca del segundo tras “picar” la pelota dentro del área; sin embargo, el balón terminó estrellándose en el palo derecho, ahogando el grito de gol en las gradas del BBVA.

La sentencia llegó en la recta final. Al minuto 82 se señaló penal a favor de Rayados tras un empujón sobre Jesús Corona dentro del área. Un minuto más tarde, Lucas Ocampos tomó la responsabilidad y desde los once pasos marcó el 2-0 definitivo, asegurando el boleto a la siguiente ronda.

Iker Fimbres anota gol con Rayados | IMAGO7

RIVAL DE RAYADOS EN 8AVOS

Con el 3-1 en el marcador global, Rayados avanza a los octavos de final y ahora espera rival, que saldrá del duelo entre Cruz Azul y Vancouver. Monterrey sigue firme en el torneo internacional y levanta la mano como contendiente.

23:23 Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
23:14 Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
