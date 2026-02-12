Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
Rayados vence 2-0 a Xelajú
Te puede interesar
Futbol InternacionalConcachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
Futbol NacionalPerros robot: Monterrey tendrá guardianes tecnológicos para el Mundial 2026
FutbolRoberto Hernández, ¿por otro milagro en Monterrey? El actual DT de Xelajú salvó a Morelia del descenso en el Clausura 2017
Lo Último
23:44 Houston Astros: ¿Por qué no prestaron a sus jugadores para el WBC?
23:39 “La frustración es de todos”: Jardine reconoce la frustración en América tras el empate ante Olimpia
23:25 Aficionado de Xelajú denuncia racismo en el Estadio BBVA
23:23 Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
23:14 Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
23:13 Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
22:46 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Los momentos más destacados del día cinco
22:44 Perros robot: Monterrey tendrá guardianes tecnológicos para el Mundial 2026
22:42 “La clasificación se perdió en Honduras”: DT de Olimpia tras la eliminación ante América
22:37 Bodas colectivas gratuitas en CDMX: cómo casarte este 14 de febrero
Últimos videos
Videos
Lo Último
23:44 Houston Astros: ¿Por qué no prestaron a sus jugadores para el WBC?
23:39 “La frustración es de todos”: Jardine reconoce la frustración en América tras el empate ante Olimpia
23:25 Aficionado de Xelajú denuncia racismo en el Estadio BBVA
23:23 Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
23:14 Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
23:13 Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
22:46 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Los momentos más destacados del día cinco
22:44 Perros robot: Monterrey tendrá guardianes tecnológicos para el Mundial 2026
22:42 “La clasificación se perdió en Honduras”: DT de Olimpia tras la eliminación ante América
22:37 Bodas colectivas gratuitas en CDMX: cómo casarte este 14 de febrero
Tendencia
Te recomendamos