Beisbol

TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas

Bolas de las Grandes Ligas | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 11:18 - 11 febrero 2026
La televisora de Chapultepec anunció su gran oferta de transmisión para la MLB en los próximos años

TelevisaUnivision anunció un acuerdo estratégico con la Major League Baseball (MLB) para transmitir en México, durante las temporadas 2026, 2027 y 2028, una amplia oferta de béisbol en vivo, contenidos originales y cobertura multiplataforma. La alianza contempla emisiones a través de TV abierta, ViX —el servicio de streaming en español líder en el mundo— y distintos medios digitales.

Con este convenio, TelevisaUnivision refuerza su apuesta por el béisbol en México y amplía su portafolio deportivo con uno de los campeonatos más importantes del mundo. La cobertura incluirá partidos de temporada regular, postemporada y Serie Mundial, además de programas especiales y análisis en las diferentes plataformas del grupo.

En la temporada regular, la oferta contempla 55 partidos con juegos semanales para los aficionados mexicanos. Esto permitirá un seguimiento constante de las figuras más importantes de la MLB y de los peloteros latinoamericanos que brillan en las Grandes Ligas.

Para la postemporada, TelevisaUnivision transmitirá partidos de fin de semana correspondientes a las rondas Divisionales y de Campeonato. La cobertura culminará con la Serie Mundial, que será completa y exclusiva en TV abierta, acompañada por un show semanal al estilo de “MLB En Vivo”.

¿Qué incluye el acuerdo entre TelevisaUnivision y la MLB?

El acuerdo no solo abarca transmisiones en televisión abierta, sino también una estrategia multiplataforma en Canal 5, NU9VE y ViX. De esta forma, la compañía busca llegar a nuevas audiencias digitales y fortalecer la experiencia del aficionado con contenidos complementarios, resúmenes, cápsulas informativas y análisis especializados.

Además, TelevisaUnivision informó que también estableció un acuerdo con el World Baseball Classic para transmitir en TV abierta en México todos los partidos de la fase de grupos en los que participe la Selección Mexicana en 2026, así como una semifinal y la gran final del torneo.

Directivos de ambas organizaciones destacaron la relevancia de esta alianza. Desde TelevisaUnivision señalaron que el objetivo es llevar durante los próximos tres años las jugadas más emocionantes de la MLB a las audiencias mexicanas, reforzando su compromiso de ofrecer contenidos deportivos de primer nivel.

Cobertura especial y apuesta por el béisbol en México

La programación se complementará con programas de análisis, highlights y contenidos especiales a través de TUDN y otras plataformas digitales del grupo. Esta estrategia busca impulsar la relevancia del béisbol en México y consolidar una experiencia integral para millones de aficionados dentro y fuera del terreno de juego.

Béisbol
