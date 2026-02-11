Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Reportan hospitalización de Don Chayo, líder de Los Cardenales de Nuevo León

Don Chayo fue hospitalizado de emergencia el pasado 10 de febrero, según confirmó su familia a través de un comunicado./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:19 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La familia del cantante confirmó que se encuentra bajo supervisión médica especializada y pidió no difundir información no verificada sobre su estado de salud

El martes 10 de febrero se dio a conocer que Césareo Sánchez, mejor conocido como “Don Chayo”, fue ingresado de emergencia a un hospital, situación que generó preocupación entre seguidores de Los Cardenales de Nuevo León y dentro del ámbito del regional mexicano.

En un inicio, no se revelaron las razones de su ingreso al nosocomio, por lo que comenzaron a circular distintas versiones en redes sociales. La falta de información oficial provocó incertidumbre sobre la condición del llamado “Cardenal Mayor”.

Seguidores del regional mexicano enviaron mensajes de apoyo al cantante tras conocerse su hospitalización./ IG @donchayoficial

Fue hasta la noche del mismo martes cuando, a través de un comunicado oficial, se compartieron detalles sobre su estado de salud y se aclaró la situación ante los rumores.

¿Cuál es el estado de salud de Don Chayo hoy 11 de febrero?

De acuerdo con la información difundida por su familia y equipo de trabajo, el cantante se encuentra bajo atención médica especializada y su recuperación avanza de manera paulatina.

“Ante diversas publicaciones que circulan en redes sociales con información imprecisa y sin verificar, la familia desea aclarar lo siguiente:

Don Chayo se encuentra estable y bajo supervisión médica especializada. Su proceso de recuperación ha sido paulatino, pero favorable.

Agradecemos profundamente las muestras de cariño y preocupación del público. Les pedimos respetuosamente no difundir información no confirmada ni especulaciones. Agradecemos su comprensión y respeto hacia la familia en este momento”.

En el mismo mensaje se hizo un llamado a medios de comunicación y al público en general para evitar compartir información no confirmada, ya que en plataformas digitales se difundieron datos erróneos respecto a su condición médica.

El comunicado oficial señala que el intérprete permanece bajo supervisión médica especializada./ IG

Hasta ahora no se han detallado las causas específicas de su hospitalización; sin embargo, medios locales han señalado que el cantante se encuentra fuera de peligro mientras continúa su proceso de recuperación.

La hospitalización del líder de Los Cardenales de Nuevo León ha generado múltiples mensajes de apoyo en redes sociales, donde fanáticos y colegas han destacado su trayectoria y la importancia que tiene dentro del género norteño. Por ahora, el entorno cercano del cantante se concentra en su recuperación.

Una trayectoria clave en la música norteña

Con más de cuatro décadas en los escenarios, Don Chayo no solo ha sido la voz principal de Los Cardenales de Nuevo León, sino también uno de los pilares del sonido norteño tradicional. Su estilo interpretativo y permanencia al frente de la agrupación han permitido que el grupo se mantenga vigente a lo largo de distintas generaciones.

Desde 1982, Don Chayo ha sido la voz principal de Los Cardenales de Nuevo León./ IG: IG @donchayoficial

A lo largo de los años, la agrupación ha consolidado una carrera constante dentro del regional mexicano, participando en giras, presentaciones masivas y grabaciones que forman parte del repertorio clásico del género.

La agrupación Los Cardenales de Nuevo León pidió no difundir rumores sobre el estado de salud de su líder./ X.IG @donchayoficial
Últimos videos
Lo Último
13:15 Guido Pizarro se mostró feliz por el debut del Búfalo Aguirre en Tigres en Concacaf
13:13 VIDEO: Hombre se lanza en paracaídas desde el piso 41 de hotel en Guadalajara
13:05 ¿Debut internacional? Cruz Azul incluirá a Nico Ibáñez y Christian Ebere en convocatoria de Concachampions
12:56 Especialistas de la UNAM alertan que los trastornos auditivos van en aumento y pueden impactar la calidad de vida
12:48 AMÉRICA a enseñarle a PUMAS cómo se GANA en CONCACAF
12:42 TRINO MONERO PRESENTA SU TRILOGIA
12:40 Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
12:40 ¡Poder latino! Checo Pérez, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto se reencuentran en la Fórmula 1
12:30 ¿Buscas casa? Conavi activa pre-registro 2026 del Programa de Vivienda para el Bienestar
12:13 ¿Dónde me vacuno contra sarampión? Lanzan sitio para ubicar tu módulo más cercano en México
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Henry Martín responde a las críticas de la afición americanista: "No trabajo para ellos, trabajo para mí"
3
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
4
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
5
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
6
Futbol Nacional ¡Faltó garra! Pumas queda eliminado de Concachampions tras no lograr remontar a San Diego
Te recomendamos
Guido Pizarro se mostró feliz por el debut del Búfalo Aguirre en Tigres en Concacaf
Futbol
11/02/2026
Guido Pizarro se mostró feliz por el debut del Búfalo Aguirre en Tigres en Concacaf
VIDEO: Hombre se lanza en paracaídas desde el piso 41 de hotel en Guadalajara
Contra
11/02/2026
VIDEO: Hombre se lanza en paracaídas desde el piso 41 de hotel en Guadalajara
Ebere debutó con Cruz Azul ante Toluca en el Clausura 2026 en la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
11/02/2026
¿Debut internacional? Cruz Azul incluirá a Nico Ibáñez y Christian Ebere en convocatoria de Concachampions
Especialistas de la UNAM alertan que los trastornos auditivos van en aumento y pueden impactar la calidad de vida
Contra
11/02/2026
Especialistas de la UNAM alertan que los trastornos auditivos van en aumento y pueden impactar la calidad de vida
AMÉRICA a enseñarle a PUMAS cómo se GANA en CONCACAF
Videos
11/02/2026
AMÉRICA a enseñarle a PUMAS cómo se GANA en CONCACAF
TRINO MONERO PRESENTA SU TRILOGIA
Videos
11/02/2026
TRINO MONERO PRESENTA SU TRILOGIA