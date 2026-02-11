Reportan hospitalización de Don Chayo, líder de Los Cardenales de Nuevo León
El martes 10 de febrero se dio a conocer que Césareo Sánchez, mejor conocido como “Don Chayo”, fue ingresado de emergencia a un hospital, situación que generó preocupación entre seguidores de Los Cardenales de Nuevo León y dentro del ámbito del regional mexicano.
En un inicio, no se revelaron las razones de su ingreso al nosocomio, por lo que comenzaron a circular distintas versiones en redes sociales. La falta de información oficial provocó incertidumbre sobre la condición del llamado “Cardenal Mayor”.
Fue hasta la noche del mismo martes cuando, a través de un comunicado oficial, se compartieron detalles sobre su estado de salud y se aclaró la situación ante los rumores.
¿Cuál es el estado de salud de Don Chayo hoy 11 de febrero?
De acuerdo con la información difundida por su familia y equipo de trabajo, el cantante se encuentra bajo atención médica especializada y su recuperación avanza de manera paulatina.
“Ante diversas publicaciones que circulan en redes sociales con información imprecisa y sin verificar, la familia desea aclarar lo siguiente:
Don Chayo se encuentra estable y bajo supervisión médica especializada. Su proceso de recuperación ha sido paulatino, pero favorable.
Agradecemos profundamente las muestras de cariño y preocupación del público. Les pedimos respetuosamente no difundir información no confirmada ni especulaciones. Agradecemos su comprensión y respeto hacia la familia en este momento”.
En el mismo mensaje se hizo un llamado a medios de comunicación y al público en general para evitar compartir información no confirmada, ya que en plataformas digitales se difundieron datos erróneos respecto a su condición médica.
Hasta ahora no se han detallado las causas específicas de su hospitalización; sin embargo, medios locales han señalado que el cantante se encuentra fuera de peligro mientras continúa su proceso de recuperación.
La hospitalización del líder de Los Cardenales de Nuevo León ha generado múltiples mensajes de apoyo en redes sociales, donde fanáticos y colegas han destacado su trayectoria y la importancia que tiene dentro del género norteño. Por ahora, el entorno cercano del cantante se concentra en su recuperación.
Una trayectoria clave en la música norteña
Con más de cuatro décadas en los escenarios, Don Chayo no solo ha sido la voz principal de Los Cardenales de Nuevo León, sino también uno de los pilares del sonido norteño tradicional. Su estilo interpretativo y permanencia al frente de la agrupación han permitido que el grupo se mantenga vigente a lo largo de distintas generaciones.
A lo largo de los años, la agrupación ha consolidado una carrera constante dentro del regional mexicano, participando en giras, presentaciones masivas y grabaciones que forman parte del repertorio clásico del género.