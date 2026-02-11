Reportan hospitalización de Don Chayo, líder de Los Cardenales de Nuevo León

“Ante diversas publicaciones que circulan en redes sociales con información imprecisa y sin verificar, la familia desea aclarar lo siguiente:

Don Chayo se encuentra estable y bajo supervisión médica especializada. Su proceso de recuperación ha sido paulatino, pero favorable.

Agradecemos profundamente las muestras de cariño y preocupación del público. Les pedimos respetuosamente no difundir información no confirmada ni especulaciones. Agradecemos su comprensión y respeto hacia la familia en este momento”.