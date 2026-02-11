Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Drones de cárteles mexicanos provocan cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas

Drones manejados por cárteles mexicanos violaron el espacio estadounidense/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:15 - 11 febrero 2026
Los vuelos comerciales han sido retomados, según informaron autoridades de Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó este miércoles por la mañana el cierre del espacio aéreo de El Paso, apenas unas horas después de haber anunciado la suspensión de todos los vuelos desde y hacia el aeropuerto por un periodo de 10 días, citando “razones especiales de seguridad”.


Posteriormente, funcionarios estadounidenses confirmaron que la medida se debió a una “incursión de drones de un cártel”.

Las fuerzas especiales de Estados Unidos se pusieron en alerta ante un supuesto riesgo/Pixabay

Incursión de drones provocó el cierre

Fuentes de la administración informaron a CBS News que el cierre fue provocado por drones de cárteles mexicanos que violaron el espacio aéreo estadounidense.


Según estos funcionarios, el Departamento de Defensa tomó medidas para neutralizar los drones y, junto con la FAA, determinó que ya no existe amenaza para la aviación comercial.

No hay amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad”, comunicó la FAA al levantar la restricción.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó en redes sociales que la FAA y el Departamento de Defensa “actuaron con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel” y que “la amenaza ha sido normalizada”.


Duffy reiteró que “no hay peligro para los viajes comerciales en la región”.

“Espacio aéreo de defensa nacional”

Durante el cierre, la FAA clasificó el área como “espacio aéreo de defensa nacional”, advirtiendo que:

El gobierno podría usar fuerza letal” contra una aeronave si se “determinaba que representaba una amenaza inminente para la seguridad

El aeropuerto de El Paso se encuentra en la frontera con Ciudad Juárez, México.

Falta de coordinación y aviso tardío

Fuentes de dos aerolíneas señalaron que el cierre se implementó por precaución, debido a la incapacidad de la FAA para predecir la trayectoria de los drones.


Además, drones estadounidenses han estado operando fuera de sus rutas habituales desde el aeródromo militar de Biggs, cercano al aeropuerto, para contrarrestar los drones de los cárteles.


La FAA y el Departamento de Defensa han tenido dificultades para coordinar una respuesta, en un problema de comunicación similar al que ha provocado incidentes cercanos entre aeronaves militares y comerciales en el Caribe.

Las aerolíneas se enteraron del cierre principalmente cuando la información se hizo pública.


El Aeropuerto Internacional de El Paso emitió un aviso nocturno en redes sociales sobre la cancelación de vuelos y recomendó a los viajeros contactar a sus aerolíneas. En otro comunicado, señaló que la decisión se tomó “con muy poca antelación”.

La FAA advirtió que los pilotos que no cumplieran con las restricciones:

  • Podrían ser interceptados, detenidos e interrogados.

  • Enfrentar multas civiles.

  • Sufrir la revocación de licencias.

  • Incluso enfrentar cargos penales.

Las restricciones aplicaban a vuelos por debajo de los 18,000 pies, permitiendo el sobrevuelo en altitud de crucero.

Los vuelos comerciales en el aeropuerto de El Paso, Texas operan con normalidad/Pixabay

Congresistas cuestionan la decisión

Sin embargo, la congresista Verónica Escobar, representante de El Paso, declaró que, según su información, la decisión no se debió a drones mexicanos, una situación que describió como “no inusual” en la zona.


Escobar afirmó haber hablado con el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, quien tampoco reportó incursiones.


Creo que la FAA le debe a la comunidad y al país una explicación sobre por qué esto ocurrió de manera tan repentina y abrupta, y por qué se levantó con la misma rapidez”, declaró.

La congresista relató que se enteró del cierre por un empleado federal y no por la FAA, y que notificó a líderes locales que tampoco habían sido informados.


Esta fue una decisión de la FAA y se tomó sin ninguna consulta ni comunicación local”, criticó.
No es así como el gobierno federal debería operar”.


Previamente calificó la medida como “altamente trascendental” y “sin precedentes”, señalando que había generado “gran preocupación en la comunidad”.

Por su parte, el senador Rand Paul, presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, declaró en CBS Mornings que tampoco fue notificado con antelación.


Tenemos mucha curiosidad y, tratándose de un aeropuerto importante en una gran ciudad, nos gustaría saber qué están haciendo y por qué”, comentó.

Operación normal en El Paso

El aeropuerto de El Paso gestiona habitualmente unas 55 salidas diarias, operadas por seis grandes aerolíneas, entre ellas Southwest Airlines, American y United.

Tras el levantamiento de la restricción, los vuelos se reanudaron con normalidad.

