Beisbol

MLB: Jugadores que apuntan al retiro esta temporada

Anthony Rizzo con los Cachorros I AP
Aldo Martínez 15:59 - 08 febrero 2026
El 2026 no solo será un año de fiesta, también habrá momento para las despedidas

A unos meses de que arranque el Clásico Mundial de Béisbol y las Grandes Ligas, los fanáticos y equipos se preparan para el camino final rumbo a los dos mejores campeonatos del juego de la pelota. Sin embargo, no todo será buenas noticias, sino que también apunta a ser un año de muchas despedidas dentro del mundo de la MLB.

Clayton Kershaw con su familia | AP

¿Qué jugadores apuntan al retiro?

Pese a que el hecho de dejar el bat y los guantes puede ser una decisión planeada, hay otras que se dan durante la temporada, aunque la edad y declaraciones de algunos jugador van dando indicios de su despedida del diamante.

Clayton Kershaw: El lanzador de los Dodgers cumplió su etapa como pelotero, diciendo adiós a sus 37 años. Si bien anunció su adiós en el 2025, este aún tendrá actividades en el Clásico Mundial.

Anthony Rizzo: El primera base estadounidense anunció a comienzos de año su adiós, haciendo oficial su llegada a los medios para volverse una analista de las Grandes Ligas este 2026. Vivió su último juego con la playera de los Yankees de Nueva York.

Anthony Rizzo con los Cachorros I AP

Joey Votto: Otro primera base que anunció su adiós y que apunta a los medios de comunicación es el jugador de los Cincinnati Reds. Pese a que aún tiene contrato, los rumores afirman que este podría decir adiós en 2026.

Joey Votto con los Blue Jays I AP

Justin Turner: Otro jugador que también tiene un futuro incierto es el tercera base de los Chicago Cubs, ya que su contrato está por finalizar y aún no hay reportes de que busque nuevo equipo por lo que el retiro es una opción.

Andrew McCutchen: El caso quizá más obvio para los seguidores de la MLB es el del jardinero de los Piratas de Pittsburgh, pues a sus 39 años vivió una de sus peores temporadas en el 2025 y es poco probable que vuelva en el 2026.

Andrew McCutchen con los Piratas de Pittsburgh I AP
