Julián Araujo rompe el silencio: ¿Por qué eligió representar a México sobre Estados Unidos?

Siempre fue México. Julián Araujo, el lateral derecho nacido en California, quien actualmente milita con el Celtic FC, compartió los motivos personales y emocionales que lo llevaron a cambiar su lealtad internacional del equipo de las barras y las estrellas al conjunto tricolor

Julián Araujo juega en el Celtic | @CelticFC

SU SUEÑO SIEMPRE FUE JUGAR PARA MÉXICO

A pesar de haber nacido en territorio estadounidense y haber debutado con dicha selección en 2020, el defensor de 24 años dejó claro que su vínculo con México es una cuestión de identidad arraigada desde su infancia. En una entrevista reciente para el Celtic FC Podcast, Araujo fue honesto sobre sus sentimientos:

"Crecí en un hogar mexicano, mi sueño y mi meta siempre fue jugar en el Estadio Azteca".

Julián Araujo con la Selección Mexicana | IMAGO7

LOS ÍDOLOS MEXICANOS DE ARAUJO

Para el actual jugador del Celtic, la diferencia entre ambas selecciones radicaba en la pasión. Mientras que el equipo mexicano representaba a sus ídolos, la selección estadounidense no lograba generar el mismo impacto en él:

"Idolatraba a Rafa Márquez, Andrés Guardado, Chicharito Hernández, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Memo Ochoa y Raúl Jiménez. Soñaba con jugar con ellos y ponerme la camiseta mexicana. Nunca tuve ese sentimiento con el equipo nacional de EE. UU. Nunca me desperté para ver un partido de EE. UU."

Araujo recordó cómo la Selección Mexicana era el motor de las reuniones en su hogar, destacando que el respeto por su país de nacimiento existe, pero su identidad deportiva siempre tuvo un norte definido:

"Siempre teníamos barbacoas familiares con mis tíos y todos bebiendo cuando jugaba la selección nacional mexicana. Amo y respeto a los EE. UU., y es parte de mí, pero no hice el cambio antes porque no tenía mi pasaporte mexicano."

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

Finalmente, el defensor subrayó que representar a México fue una promesa cumplida para su entorno más cercano:

"Mi sueño siempre estuvo puesto en la selección nacional mexicana. Fue una decisión que tomé de corazón. Incluso si solo hubiera jugado un juego, el sentimiento que tuve cuando me puse la camiseta con mi apellido fue algo que quería traer a casa para mi familia."

Julián Araujo entrenando con el Tri | IMAGO7