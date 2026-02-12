Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Julián Araujo rompe el silencio: ¿Por qué eligió representar a México sobre Estados Unidos?

Julián Araujo con los Celtas | @CelticFC
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 21:48 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El lateral del Celtic "cambió de bandera" y decidió representar a México por amor a sus raíces

Siempre fue México. Julián Araujo, el lateral derecho nacido en California, quien actualmente milita con el Celtic FC, compartió los motivos personales y emocionales que lo llevaron a cambiar su lealtad internacional del equipo de las barras y las estrellas al conjunto tricolor

Julián Araujo juega en el Celtic | @CelticFC

SU SUEÑO SIEMPRE FUE JUGAR PARA MÉXICO

A pesar de haber nacido en territorio estadounidense y haber debutado con dicha selección en 2020, el defensor de 24 años dejó claro que su vínculo con México es una cuestión de identidad arraigada desde su infancia. En una entrevista reciente para el Celtic FC Podcast, Araujo fue honesto sobre sus sentimientos:

"Crecí en un hogar mexicano, mi sueño y mi meta siempre fue jugar en el Estadio Azteca".
Julián Araujo con la Selección Mexicana | IMAGO7

LOS ÍDOLOS MEXICANOS DE ARAUJO

Para el actual jugador del Celtic, la diferencia entre ambas selecciones radicaba en la pasión. Mientras que el equipo mexicano representaba a sus ídolos, la selección estadounidense no lograba generar el mismo impacto en él:

"Idolatraba a Rafa Márquez, Andrés Guardado, Chicharito Hernández, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Memo Ochoa y Raúl Jiménez. Soñaba con jugar con ellos y ponerme la camiseta mexicana. Nunca tuve ese sentimiento con el equipo nacional de EE. UU. Nunca me desperté para ver un partido de EE. UU."

Araujo recordó cómo la Selección Mexicana era el motor de las reuniones en su hogar, destacando que el respeto por su país de nacimiento existe, pero su identidad deportiva siempre tuvo un norte definido:

"Siempre teníamos barbacoas familiares con mis tíos y todos bebiendo cuando jugaba la selección nacional mexicana. Amo y respeto a los EE. UU., y es parte de mí, pero no hice el cambio antes porque no tenía mi pasaporte mexicano."

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

Finalmente, el defensor subrayó que representar a México fue una promesa cumplida para su entorno más cercano:

"Mi sueño siempre estuvo puesto en la selección nacional mexicana. Fue una decisión que tomé de corazón. Incluso si solo hubiera jugado un juego, el sentimiento que tuve cuando me puse la camiseta con mi apellido fue algo que quería traer a casa para mi familia."
Julián Araujo entrenando con el Tri | IMAGO7

Desde su llegada a préstamo desde el Bournemouth el mes pasado, el rendimiento de Araujo ha sido notable. El lateral ya suma seis apariciones en total, cinco de ellas en la Scottish Premiership, ganándose rápidamente el respeto de la afición y los especialistas.

Últimos videos
Lo Último
23:44 Houston Astros: ¿Por qué no prestaron a sus jugadores para el WBC?
23:39 “La frustración es de todos”: Jardine reconoce la frustración en América tras el empate ante Olimpia
23:25 Aficionado de Xelajú denuncia racismo en el Estadio BBVA
23:23 Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
23:14 Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
23:13 Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
22:46 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Los momentos más destacados del día cinco
22:44 Perros robot: Monterrey tendrá guardianes tecnológicos para el Mundial 2026
22:42 “La clasificación se perdió en Honduras”: DT de Olimpia tras la eliminación ante América
22:37 Bodas colectivas gratuitas en CDMX: cómo casarte este 14 de febrero
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Houston Astros: ¿Por qué no prestaron a sus jugadores para el WBC?
Beisbol
11/02/2026
Houston Astros: ¿Por qué no prestaron a sus jugadores para el WBC?
André Jardine aceptó las críticas de la afición tras empate ante Olimpia | MEXSPORT
Futbol
11/02/2026
“La frustración es de todos”: Jardine reconoce la frustración en América tras el empate ante Olimpia
Aficionado de Xelajú denunció racismo | MEXSPORT
Futbol
11/02/2026
Aficionado de Xelajú denuncia racismo en el Estadio BBVA
Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
Futbol Nacional
11/02/2026
Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
Futbol Nacional
11/02/2026
Rayados, a medio gas, vence a Xelajú y avanza a los 8avos de Final de la Concachampions
Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
Futbol Internacional
11/02/2026
Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup