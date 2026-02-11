Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Rechaza a Fidalgo! Héctor Herrera se opone a los naturalizados en la Selección Mexicana

Héctor Herrera habló sobre los naturalizados en el Tri | MEXSPORT
Rafael Trujillo 23:55 - 10 febrero 2026
El exseleccionado nacional mostró su postura sobre el llamado de jugadores no nacidos en México

El futuro llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana, así como la participación de Germán Berterame y Julián Quiñones con el Tri sigue generando polémica. Ahora fue Héctor Herrera quien ha manifestado su postura sobre la participación de naturalizados en el equipo de Javier Aguirre.

El ahora jugador del Houston Dynamo y exseleccionado nacional reveló que, a pesar de que estos jugadores tiene un gran nivel, especialmente Fidalgo, él no quiere que sean llamados a representar a la Selección azteca.

Hector Herrera, mediocampista mexicano del Houston Dynamo | X: @HHerreramex

La discusión ha cobrado fuerza tras la confirmación por parte de la FIFA de que Álvaro Fidalgo, actual jugador del Real Betis, cumple con todos los requisitos para ser convocado por México. La Federación Mexicana de Futbol recibió la notificación oficial que despeja cualquier duda administrativa sobre su elegibilidad.

Con esta aprobación, el futbolista podría ser considerado por el técnico Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo, en la que el Tricolor se medirá ante Portugal y Bélgica los días 28 y 31, respectivamente. La decisión final dependerá del estratega del Tri, pero todo apunta a que será parte de la convocatoria para el Mundial.

"Por algo cada uno nace en su país"

En medio del debate sobre la posible inclusión de Álvaro Fidalgo en las próximas convocatorias de Javier Aguirre, Héctor Herrera, mundialista Dynamo, fue claro al expresar su filosofía. Si de él dependiera, la prioridad la tendrían los futbolistas nacidos en territorio mexicano.

“Si fuera el mandamás de la Selección no llevaría extranjeros. Por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar por su país... Mira que tengo amistad con él (Fidalgo), lo quiero mucho y lo admiro mucho como jugador, pero yo preferiría darle la oportunidad a algún mexicano”.

Fidalgo con el jersey el Betis | IG @alvarofidalgo
El mediocampista enfatizó la importancia de apostar por el talento joven local de cara al Mundial de 2026, mencionando a promesas como Obed Vargas y Gilberto Mora. “En el medio campo tenemos jugadores jóvenes como Obed o Gil, que están creciendo y que sería muy bueno para ellos poder jugar un Mundial”, argumentó, destacando el valor formativo de una experiencia de tal magnitud.

El caso de Marcel Ruiz como ejemplo

Para reforzar su punto, Herrera recordó el proceso de consolidación de Marcel Ruiz en el combinado nacional. El jugador del Houston Dynamo rememoró cómo abogó por él a su llegada a Toluca, insistiendo en que merecía una oportunidad en la selección.

“Lo de Marcel (Ruiz), lo dije cuando llegué a Toluca: ‘Le tienen que llamar, le tienen que dar una oportunidad’. Le llamaron y se ganó su lugar. Considero que está en un nivel muy alto”, afirmó Herrera.

