Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo del 2026 está cerca y la Selección Mexicana de Futbol podría contar, por primera vez, con cuatro jugadores no nacidos en México para vestir la playera tricolor en un Mundial.

Javier Aguirre tiene opciones de mediocampo para adelante para llevar a hasta cuatro jugadores naturalizados mexicanos a la Copa del Mundo.

El Tri podría contar hasta con cuatro naturalizados para el Mundial | MEXSPORT

El primero en la lista de los nacionalizados es Álvaro Fidalgo, nuevo jugador del Real Betis, el español obtuvo su nacionalidad de manera reciente y la FIFA apenas confirmó que el 'one time switch' ya está listo.

El segundo en la lista es Santiago Giménez, a pesar de haber crecido en México, 'El Chaquito' nació en Buenos Aires, Argentina, aunque ahora mismo está lesionado del tobillo.

El tercero, y favorito de Aguirre, es el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, el ahora jugador del Inter Miami es uno de los principales nombres en el ataque del entrenador mexicano.

El último, pero no menos importante, es el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, el ahora jugador del Al-Qadisiya de la Liga Árabe, es uno de los goleadores de la Saudi Pro League, aunque no ha sido convocado en epocas recientes.

La lista de convocados se dará a conocer semanas antes del arranque de la Copa del Mundo, donde se espera que Javier Aguirre pueda contar con los cuatro jugadores no nacidos en México para el siguiente Mundial.