Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo

El Tri podría contar hasta con cuatro naturalizados para el Mundial | MEXSPORT
Marcos Olvera García 15:58 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Javier Aguirre puede contar con Germán Berterame, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y a Santiago Giménez para el siguiente Mundial

La Copa del Mundo del 2026 está cerca y la Selección Mexicana de Futbol podría contar, por primera vez, con cuatro jugadores no nacidos en México para vestir la playera tricolor en un Mundial.

Javier Aguirre tiene opciones de mediocampo para adelante para llevar a hasta cuatro jugadores naturalizados mexicanos a la Copa del Mundo.

El Tri podría contar hasta con cuatro naturalizados para el Mundial | MEXSPORT

El primero en la lista de los nacionalizados es Álvaro Fidalgo, nuevo jugador del Real Betis, el español obtuvo su nacionalidad de manera reciente y la FIFA apenas confirmó que el 'one time switch' ya está listo.

El segundo en la lista es Santiago Giménez, a pesar de haber crecido en México, 'El Chaquito' nació en Buenos Aires, Argentina, aunque ahora mismo está lesionado del tobillo.

El Tri podría contar hasta con cuatro naturalizados para el Mundial | MEXSPORT

El tercero, y favorito de Aguirre, es el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, el ahora jugador del Inter Miami es uno de los principales nombres en el ataque del entrenador mexicano.

El último, pero no menos importante, es el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, el ahora jugador del Al-Qadisiya de la Liga Árabe, es uno de los goleadores de la Saudi Pro League, aunque no ha sido convocado en epocas recientes.

La lista de convocados se dará a conocer semanas antes del arranque de la Copa del Mundo, donde se espera que Javier Aguirre pueda contar con los cuatro jugadores no nacidos en México para el siguiente Mundial.

El único que no ha sido convocado por Javier Aguirre en este proceso, de cara al 2026, ha sido Álvaro Fidalgo, quien podría tener su primer llamado con el Tri para enfrentar a Portugal y a Bélgica en marzo de este año

Últimos videos
Lo Último
18:53 Pumas se mantiene unido durante el mal momento
18:49 México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana
18:44 Cruz Azul hace oficial la llegada de Christian Ebere
18:35 Christian Ebere ya se encuentra registrado en la Liga MX para debutar con Cruz Azul
18:28 ¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey
18:27 Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026
18:15 Comisión de Árbitros reestructura el VAR en la Liga MX y nombra nuevo coordinador en el Clausura 2026
18:03 Fechas y horarios de la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno
18:03 Checo Pérez y Cadillac F1: Fecha y detalles para la presentación del monoplaza para 2026
17:46 La Nicholette rompe el silencio: relata secuestro en Culiacán y niega vínculos con el crimen
Tendencia
1
Futbol ¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América
2
Futbol Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
5
Empelotados Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
6
NFL ¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América
Te recomendamos
Pumas se mantiene unido durante el mal momento
Futbol
06/02/2026
Pumas se mantiene unido durante el mal momento
México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana
Beisbol
06/02/2026
México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana
Rota Christian Ebere
Futbol
06/02/2026
Cruz Azul hace oficial la llegada de Christian Ebere
Rota Christian Ebere
Futbol
06/02/2026
Christian Ebere ya se encuentra registrado en la Liga MX para debutar con Cruz Azul
¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey
Futbol
06/02/2026
¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey
Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026
Contra
06/02/2026
Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026