¿A la Ligue 1? Sergio Ramos en negociaciones para fichar con el Olympique de Marsella

Sergio Ramos sigue en busca de un nuevo equipo a sus 39 años, el defensor español quiere alargar su carrera luego de salir de los Rayados de Monterrey y uno de los posibles destinos sería la Ligue 1 con el Olympique de Marsella.

Con información del periodista Roberto Gómez, el exReal Madrid está negociando su fichaje con el conjunto de Francia que de concretarse estaría ligado hasta final de temporada luego de un rotundo no en el Sevilla.

Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta del Marsella y el tiempo se le agota al jugador que decidió dar un paso de costado en cuadro regiomontano cuando Rayados estaba abierto a una negociación para continuar dentro de la Liga MX.

¿Cómo fue su paso por Rayados?

El central español estuvo en más de 30 partidos con La Pandilla, en los que anotó en ocho ocasiones sin ninguna asistencia. Pese a que su velocidad no es la misma, Ramos tuvo una gran actuación en la zona baja en distintos juegos, con una gran cantidad de duelos individuales ganados.

Sergio Ramos en Liga MX l IMAGO7

Después de la destitución de Martín Demichelis y con la llegada de Domènec Torrent, Sergio Ramos tuvo un resurgir. Con el catalán el exjugador del Real Madrid comenzó con el pie derecho, pues en el Mundial de Clubes logró anotar un gol que pasó a los anales de la historia del balompié regiomontano.

Sin embargo, Ramos comenzó a sufrir con las lesiones, que también lo acompañaron en su primer torneo en con La Pandilla. Pese a tener una Liguilla casi perfecta, el canterano del Sevilla no pudo terminar su historia con broche de oro en México.

Sergio Ramos con Rayados en el Nemesio Diez l IMAGO7

Así fue su último partido

El jugador de 39 años marcó su último gol con Monterrey a través de un penal que representaba una mínima luz de esperanza en la Vuelta de Semifinales ante Toluca. El capitán, Sergio Ramos, no dudó. Tomó el balón y ejecutó el cobro de manera efectiva, venciendo al arquero rival y poniendo el 3-1.

Sergio Ramos mostró su pena con la afición regiomontana tras la eliminación ante Toluca: “La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo. ¡Arriba el Monterrey!”.