Ceremonia inaugural de los Olímpicos de Milán-Cortina comienza con cuatro sedes y dos pebeteros

Con tributos planeados a da Vinci y Dante, Puccini y Pausini, Armani y Fellini, pasta y vino, y otros sabores icónicos de la cultura italiana — además de una aparición de la diva estadounidense Mariah Carey — una ceremonia de apertura sin precedentes en cuatro sitios y con dos pebeteros daba inicio oficialmente a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina el viernes.

Atletas mexicanos en ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina | AP

No se sentía exactamente como unos Juegos de Invierno al comenzar las festividades en el centro principal, el estadio de futbol San Siro de Milán, donde la temperatura estaba un poco por debajo de los 50 grados Fahrenheit (diez grados Celsius) y el cielo era de un azul claro y nítido toda la tarde. Ni rastro de nubes, y mucho menos de nieve.

Los Juegos Olímpicos regresaban a una nación que albergó por última vez el espectáculo deportivo hace 20 años. Sin embargo, estos son los Juegos de Invierno más dispersos de la historia, con sedes de competición repartidas en un área de aproximadamente 8.500 millas cuadradas (más de 22.000 kilómetros cuadrados), aproximadamente el tamaño de todo el estado de Nueva Jersey.

Además de San Siro, que se inauguró hace un siglo y es el hogar de los titanes del fútbol de la Serie A, AC Milan e Inter Milan, pero que será demolido y reemplazado en los próximos años, los atletas estaban programados para marchar en otros tres lugares, algunos portando la bandera de su país: Cortina d'Ampezzo en el corazón de las montañas Dolomitas; Livigno en los Alpes; Predazzo en la provincia autónoma de Trento.

Eso permitió que deportes de montaña como el esquí alpino, el bobsleigh, el curling y el snowboard estuvieran representados en el Desfile de las Naciones sin requerir que la gente hiciera el largo viaje de varias horas hasta Milán, la capital financiera del país.

Donovan Carrillo con bandera mexicana | AP

Para completar, la ceremonia de clausura del 22 de febrero se llevará a cabo en otro lugar, Verona, donde se ambientó "Romeo y Julieta" de Shakespeare.

Las personas a quienes se les otorgó el honor de encender ambos pebeteros era un secreto muy bien guardado, como suele ser el caso en cualquier Olimpiada. En los Juegos de Turín 2006, fue la esquiadora de fondo italiana Stefania Belmondo.

Otros vínculos con el patrimonio de Italia programados para ser parte de las festividades del viernes: una actuación del tenor Andrea Bocelli; bailarines formados en la academia de la famosa casa de ópera de Milán, el Teatro alla Scala; un tributo al fallecido diseñador de moda Giorgio Armani, quien murió el año pasado a los 91 años. Un desfile de moda iba a mostrar atuendos creados por Armani en los colores de la bandera de Italia: rojo, verde y blanco.

Se suponía que habría referencias a la ópera y el arte, la literatura y la arquitectura, apreciaciones por la belleza y la historia y, sobre todo, "La Dolce Vita" (en italiano, "La Buena Vida" y el nombre de una película de 1960 de Federico Fellini).

La baladista Laura Pausini fue seleccionada para cantar el himno nacional de Italia en Milán, mientras que se esperaba que un coro se uniera desde Cortina.

La delegación mexicana hizo su aparición oficial en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026. Por primera vez en la historia, el desfile ocurrió en cuatro puntos geográficos distintos al mismo tiempo. Los atletas nacionales se repartieron entre Milán, Cortina, Livigno y Pedrazzo para saludar a los espectadores.

Donovan Carrillo acaparó las miradas en el Estadio San Siro, mientras que Sarah Schleper emocionó a los presentes en Cortina d’Ampezzo. Por otro lado, Lasse Gaxiola, Regina Martínez y Allan Corona completaron la representación en las sedes restantes. El grupo vistió un uniforme con tonos rosa, morado, azul y gris, el cual evoca elementos culturales del país.

Esta participación representa la onceava ocasión que México asiste a este evento deportivo de invierno con representantes oficiales. Sarah Schleper destacó que esta edición es especial, pues se convierte en la primera mujer con siete apariciones olímpicas. "Estamos muy emocionados por representar a nuestra nación en este escenario tan innovador", declararon los abanderados mexicanos.