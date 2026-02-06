Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal

Durante los últimos meses se ha tenido muchas dudas al respecto de los detalles del Estadio Banorte; ahora, Emilio Azcárraga ha dejado claro el panorama de cara a la Copa del Mundo.

En una entrevista, el presidente del America ha reconocido que no cree que las obras del estadio terminen a tiempo, no al menos para el partido amistoso en contra de Portugal para la reinauguración.

El Estadio Banorte se encuentra en remodelación | MexSport

¿CDMX tendrá estadio para el Mundial?

Entre muchas risas con los reporteros, Emilio Azcárraga fue cuestionado sobre lo que pasará con el Estadio Azteca, próximamente renombrado como Banorte, a lo que el mandamás de las Águilas fue completamente sincero.

Yo no veo que sus fechas sean las correctas, pero todo va muy bien. Al principio hubo mucha dificultad, pero todo ha ido mejorando

Emilio Azcárraga en un festejo de campeonato de América | MexSport

Incluso, Emilio ha mencionado que las obras continuarán después de que se lleve acabo el Mundial, dejando en claro que es un trabajo muy largo que requiere de varios detalles extra, algunos de ellos referentes al estacionamiento o a la misma infraestructura del 'Coloso de Santa Úrsula'.

No se detendrá la obra

El presidente de las Águilas fue bastante claro, pese a que son varios detalles los que faltan por cumplir, el trabajo seguirá, pues se espera que para el 28 de marzo se pueda hacer la reapertura sin problemas; sin embargo, después de eso vendrán más cosas que detallar en el inmueble.

Hay muchas cosas que por la complejidad de la obra no se pueden hacer, por eso es que se van a terminar después