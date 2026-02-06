Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones

Livia Brito, reconocida actriz cubana. / FB: Livia Brito
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:49 - 06 febrero 2026
Un magistrado ordena que la investigación contra la actriz avance tras encontrar indicios de declaraciones falsas presentadas ante la autoridad.

El proceso judicial que ha rodeado a la actriz Livia Brito desde hace varios años dio un nuevo giro legal: un magistrado determinó vincularla a proceso por el delito de falsedad de declaraciones, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, tras considerar que existen elementos suficientes para que la investigación continúe formalmente.

¿Qué significa que Livia Brito esté vinculada a proceso?

En términos jurídicos, vincular a proceso no implica culpabilidad, sino que un juez estima que hay indicios suficientes para que el caso avance y se desahoguen pruebas en el marco del sistema penal mexicano. Esto significa que la investigación continuará bajo la supervisión del órgano judicial correspondiente.

Este procedimiento se basa en la denuncia interpuesta por el fotógrafo Ernesto Zepeda y su abogada Ángela Frías, quienes sostienen que Brito negó ante las autoridades hechos relacionados con un incidente en el que presuntamente agredió al paparazzi y causó daños tanto personales como materiales.

La actriz enfrenta una nueva etapa legal tras ser vinculada a proceso por presunta falsedad de declaraciones. / FB: Livia Brito

Los antecedentes de Livia Brito y Ernesto Zepeda

El suceso se remonta a junio de 2020, cuando Brito —junto con su entonces pareja— vacacionaba en una playa de Cancún, Quintana Roo y, según la versión del fotógrafo, ella lo agredió físicamente, le quitó su equipo de trabajo y le causó daños.

Videos del incidente circularon ampliamente en redes sociales y en ese momento generaron un debate sobre la relación entre la privacidad de las figuras públicas y el derecho de la prensa a documentar momentos públicos o semipúblicos.

Brito ha sostenido que actuó en defensa propia y ha negado las acusaciones de agresión desde el inicio del conflicto.

Un magistrado determinó que existen indicios suficientes para que avance la investigación contra Livia Brito. / FB: Livia Brito

¿Qué implica la acusación por falsedad de declaraciones?

La nueva etapa del proceso no se centra directamente en la agresión original, sino en la veracidad de las declaraciones que Livia Brito habría ofrecido ante las autoridades durante el avance del caso.

Los denunciantes aseguran que la actriz mintió a la autoridad al negar su participación en los hechos, lo que constituye el presunto delito de falsedad de declaraciones. Tras analizar las pruebas presentadas, el magistrado consideró que existen suficientes elementos para que el proceso penal continúe.

El conflicto que originó la denuncia surgió durante un presunto altercado entre la actriz y un paparazzi. / X: @c4jimenez

Este delito —según expertos en derecho penal— se configura cuando una persona proporciona información falsa de manera consciente ante una autoridad judicial o ministerial, con el objetivo de engañar o alterar el curso de una investigación.

La actriz ha mantenido una postura reservada sobre el caso desde sus inicios. / FB: Livia Brito
