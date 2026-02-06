Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Bad Bunny en peligro? Mhoni Vidente predice que podría ser víctima de un atentado

Bad Bunny durante su concierto final en Puerto Rico, su tierra natal, en 2025. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:00 - 06 febrero 2026
Una vidente famosa ha generado debate en redes con una advertencia vinculada al astro de la música urbana, avivando preocupación entre fans y usuarios digitales.

La famosa astróloga Mhoni Vidente compartió recientemente una predicción que ha circulado ampliamente en redes sociales y medios digitales: aseguró que el cantante urbano Bad Bunny debería tomar precauciones extremas por posibles amenazas que, según ella, lo ponen en riesgo. Estas declaraciones han encendido la conversación entre seguidores del artista y público general.

Bad Bunny. / AP

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Bad Bunny?

Durante una transmisión en vivo de predicciones, Mhoni Vidente abordó temas variados, incluidos eventos naturales, celebridades y figuras públicas. Entre sus comentarios, mencionó que el intérprete puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio —conocido mundialmente como Bad Bunny— habría recibido múltiples amenazas de muerte y por ello se tendría que cuidar “más que nunca” ante un posible atentado.

La vidente afirmó textualmente que “Bad Bunny tiene que cuidarse más que nunca de los atentados porque dice que ha recibido más de 30 amenazas”, aunque no detalló el origen, evidencia o contexto de estas supuestas amenazas.

Mhoni Vidente es una de las astrólogas y tarotistas más influyentes en México y América Latina. / FB: Mhoni Vidente

Contexto: ¿existe una amenaza real contra Bad Bunny?

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de un atentado real contra Bad Bunny por parte de autoridades o representantes del artista. Lo que sí se ha reportado de manera independiente es que en el pasado, durante su residencia de conciertos en Puerto Rico, una amenaza de muerte fue considerada “creíble” por medios oficiales, lo que llevó a reforzar la seguridad en el lugar de los shows.

Es importante aclarar que una amenaza pasada no equivale a un atentado confirmado ni a datos oficiales sobre un plan de agresión actual.

Más allá de las predicciones: ¿qué se sabe realmente?

  • Bad Bunny sigue activo en su carrera musical y continúa con presentaciones, incluyendo eventos de alto perfil mediático.

  • No existe una alerta formal emitida por agencias de seguridad ni comunicados oficiales que indiquen un ataque específico planeado contra el artista.

  • Las advertencias de personalidad como Mhoni Vidente forman parte del entretenimiento y la cultura popular, y no sustituyen fuentes oficiales o declaraciones verificadas sobre eventos de seguridad pública.

Bad Bunny y su histórico papel en el Super Bowl

Bad Bunny —cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio— será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026, uno de los eventos televisivos más vistos del mundo, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Bad Bunny será el principal artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, / AP

Este papel coloca al puertorriqueño como el primer artista latino e hispanohablante en encabezar el show como solista, una movida que ha generado una fuerte conversación cultural y mediática.

Durante la conferencia de prensa previa al evento, Bad Bunny expresó su agradecimiento y emoción por llevar su música y cultura a una audiencia global, y dijo que su presentación será una celebración de unidad, cultura y comunidad, más que un simple concierto.

Bad Bunny se prepara para el Super Bowl LX, uno de los escenarios más importantes de su carrera./ AP

Sin embargo, la elección del artista también ha motivado reacciones divididas entre jugadores de la NFL y algunos sectores del público, debido a su idioma y estilo artístico, aunque un porcentaje significativo de la liga y medios han destacado la importancia de su presencia como un símbolo de diversidad cultural.

