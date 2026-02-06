Zayn Malik vuelve a México en 2026: Fechas, boletos y nuevo álbum

Zayn Malik está de regreso en México y no es un sueño. La emoción es real, y es que uno de los integrantes más queridos de One Direction ha confirmado que se presentará en nuestro país como parte de su nueva gira: The Konnakol Tour Live, un show más íntimo, sólido y con una propuesta visual y sonora mucho más personal.

Fechas y ciudades confirmadas del tour en México

Zayn hará escala en tres de las ciudades más importantes de la República Mexicana durante el mes de junio de 2026. Éstas son las fechas:

Monterrey – Estadio Borregos | Domingo 14 de junio de 2026

Guadalajara – Arena VFG | Miércoles 17 de junio de 2026

CDMX – Estadio GNP Seguros | Sábado 20 de junio de 2026

Zayn Malik es de los integrantes más queridos de One Direction / FB: @zayn

La capital promete ser la fecha más emotiva y multitudinaria, así que si eres directioner o fan de Zayn desde "Pillowtalk", esta es tu oportunidad para reencontrarte con su música en vivo.

Nuevo álbum, nuevo Zayn

Este tour no llega solo: el cantante lanzará el 17 de abril de 2026 su nuevo disco, con una vibra mucho más introspectiva y experimental, donde mezcla R&B alternativo, pop y una narrativa más personal.

“Este nuevo álbum muestra a un Zayn más auténtico, introspectivo y libre creativamente”

En el show no faltarán sus clásicos como solista y, sí, también se espera algún guiño a One Direction que haga explotar de nostalgia al público mexicano.

El cantante se presentará en CDMX, Monterrey y Guadalajara para junio / FB: @zayn

¿Cuándo es la preventa y cuánto costarán los boletos?

Aunque los precios aún no son oficiales, se estima que irán desde los $1,200 hasta los $3,700 pesos mexicanos, dependiendo de la zona. Estas son las fechas clave para conseguir tu acceso:

VIP Key Presale : 10 de febrero – 10:00 a.m. (requiere registro previo)

Venta Beyond : 10 de febrero – 11:00 a.m.

Preventa Priority : 11 de febrero – 11:00 a.m.

Preventa Banamex : 12 de febrero – 2:00 p.m.

Venta General: 13 de febrero – 2:00 p.m.

Tip CONTRA: ¡Prepárate! Si no tienes acceso a las primeras preventas, llega con tiempo a la general. Porque esto va a volar.