Barcelona vs Mallorca: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J23 de LaLiga?

El Barcelona se enfrentará al Mallorca en un emocionante duelo correspondiente a LaLiga. El encuentro está programado para el 7 de febrero en el Spotify Camp Nou. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Alejandro Quintero, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante duelo del campeonato español.

Lamine Yamal festejando su gol en Copa del Rey | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Barcelona lidera la clasificación de LaLiga con 55 puntos tras 22 jornadas disputadas, mostrando un impresionante balance ofensivo con 60 goles anotados y solo 23 recibidos. Los culés mantienen su posición privilegiada en lo más alto de la tabla, consolidándose como el equipo más efectivo del campeonato.

Por su parte, el Mallorca ocupa la decimocuarta posición con 24 puntos en el mismo número de partidos, habiendo marcado 28 goles y encajado 34. Los bermellones se encuentran a una distancia considerable de los puestos de descenso, pero necesitan sumar puntos para alejarse definitivamente de la zona peligrosa.

Muriqi es de los más queridos del equipo visitante | X: @RCD_Mallorca

El Barcelona llega a este encuentro en un estado de forma excepcional tras encadenar cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Los azulgranas vencieron al Albacete (1:2) el 3 de febrero en la Copa del Rey, continuando su racha triunfal tras imponerse al Elche (1:3) en LaLiga el 31 de enero. Anteriormente, los culés golearon al FC Copenhague (4:1) en Champions League el 28 de enero, al Real Oviedo (3:0) en LaLiga el 25 de enero, y al Slavia Praga (2:4) en Champions League el 21 de enero. El Mallorca, por su parte, viene de conseguir una importante victoria ante el Sevilla (4:1) el 2 de febrero en LaLiga, aunque previamente cayó frente al Atlético de Madrid (3:0) el 25 de enero. Los baleares vencieron al Athletic de Bilbao (3:2) el 17 de enero, pero sufrieron derrotas ante el Rayo Vallecano (2:1) el 11 de enero y el Girona (1:2) el 4 de enero.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Barcelona ha dominado claramente con cuatro victorias y un empate. El duelo más reciente se disputó el 16 de agosto de 2025, cuando los azulgranas se impusieron por 0-3 en Mallorca. Anteriormente, el 22 de abril de 2025, el Barcelona venció por la mínima (1-0) en su estadio. El 3 de diciembre de 2024, los culés golearon a domicilio por 1-5, mientras que el 8 de marzo de 2024 también se impusieron por 1-0 en casa. El único partido en el que el Mallorca logró sacar un punto fue el 26 de septiembre de 2023, cuando empataron 2-2 en territorio balear.

¿Dónde ver el duelo de la Fecha 23?