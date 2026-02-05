Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Candidato a presidencia de Barcelona 'promete' fichar a Haaland o Julián Álvarez

Víctor Font, empresario catalán que es candidato a la presidencia del Barcelona | IG @victor_font
Esteban Gutiérrez 12:06 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Víctor Font aseguró que 'si las cosas se hacen bien', es posible comprar a jugadores de esa talla

La tensión alrededor de las elecciones presidenciales del Barcelona comienza a tomar temperatura con las recientes declaraciones de Víctor Font, uno de los candidatos que busca tomar el lugar de Joan Laporta.

El empresario catalán ha puesto nombres propios sobre la mesa para ilusionar al barcelonismo, señalando que, bajo su gestión, el club recuperaría la capacidad económica necesaria para atraer a las máximas figuras del futbol mundial. 

Laporta, presidente del Barcelona, en asamblea | @FCBarcelona

Al ser cuestionado sobre los grandes referentes ofensivos de la actualidad, Font no dudó en asegurar que, con un plan de viabilidad sólido, el club estaría en condiciones de fichar a jugadores como Erling Haaland y Julián Álvarez.

“Son operaciones posibles, pero siempre que se hagan las cosas bien. Los hechos son tozudos: el modelo actual no nos ha permitido todavía salir de la restricción del 1 a 1”, dijo en la Gran Gala Mundo Deportivo.

El respaldo a Hansi Flick como pilar del proyecto

Más allá de los nombres que podrían reforzar la plantilla en el futuro, Víctor Font también dedicó un espacio para analizar el presente deportivo del club. 

Para el candidato, la continuidad de una idea clara en el banquillo es fundamental para que las inversiones en el mercado de fichajes tengan sentido. 

Hansi Flick en celebración con Fermín López en Champions League | AP
Hansi Flick en celebración con Fermín López en Champions League | AP

Por ello, mostró una postura de respeto y validación hacia el trabajo que se viene realizando en la dirección técnica actual de Hansi Flick.

“(Flick) es el entrenador ideal y está sacando mucho rendimiento a los jugadores. Ojalá podamos mantenerlo mucho tiempo, pero la estabilidad no llega sola, hace falta un cambio de modelo que la garantice a través de una gestión rigurosa”, agregó.

Últimos videos
Lo Último
15:34 ¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
15:25 ¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
15:15 Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
15:10 Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
15:07 Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
14:54 ¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?
14:48 Kristin Cabot, de ser exhibida en concierto de Coldplay a dar conferencias para hablar de su caso
14:48 Corea del Sur elige Chivas Verde Valle como su campamento base rumbo al Mundial 2026
14:39 ¿Quién es Lucila Mariscal, la famosa comediante mexicana que ahora vive en un asilo?
14:35 ¿Cristiano Ronaldo se va de Arabia? El lusitano vuelve a estar fuera de la convocatorio del Al-Nassr
Tendencia
1
Contra ¡Alerta! Estafa del “pañuelazo” deja sin Pensión Bienestar a adultos mayores
2
Contra ¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
3
Opinión Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
4
NFL ¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
Te recomendamos
¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
Beisbol
05/02/2026
¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
Fidalgo con el jersey el Betis | IG @alvarofidalgo
Futbol
05/02/2026
¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
Contra
05/02/2026
Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
Contra
05/02/2026
Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
Contra
05/02/2026
Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?
Futbol
05/02/2026
¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?