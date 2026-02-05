Candidato a presidencia de Barcelona 'promete' fichar a Haaland o Julián Álvarez

La tensión alrededor de las elecciones presidenciales del Barcelona comienza a tomar temperatura con las recientes declaraciones de Víctor Font, uno de los candidatos que busca tomar el lugar de Joan Laporta.

El empresario catalán ha puesto nombres propios sobre la mesa para ilusionar al barcelonismo, señalando que, bajo su gestión, el club recuperaría la capacidad económica necesaria para atraer a las máximas figuras del futbol mundial.

Laporta, presidente del Barcelona, en asamblea | @FCBarcelona

Al ser cuestionado sobre los grandes referentes ofensivos de la actualidad, Font no dudó en asegurar que, con un plan de viabilidad sólido, el club estaría en condiciones de fichar a jugadores como Erling Haaland y Julián Álvarez.

“Son operaciones posibles, pero siempre que se hagan las cosas bien. Los hechos son tozudos: el modelo actual no nos ha permitido todavía salir de la restricción del 1 a 1”, dijo en la Gran Gala Mundo Deportivo.

El respaldo a Hansi Flick como pilar del proyecto

Más allá de los nombres que podrían reforzar la plantilla en el futuro, Víctor Font también dedicó un espacio para analizar el presente deportivo del club.

Para el candidato, la continuidad de una idea clara en el banquillo es fundamental para que las inversiones en el mercado de fichajes tengan sentido.

Hansi Flick en celebración con Fermín López en Champions League | AP

Por ello, mostró una postura de respeto y validación hacia el trabajo que se viene realizando en la dirección técnica actual de Hansi Flick.