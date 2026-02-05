Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Vacúnate contra el sarampión en el Metro CDMX: estaciones donde puedes aplicártela GRATIS

La Secretaría de Salud refuerza la vacunación contra el sarampión en el transporte público. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:21 - 05 febrero 2026
La Ciudad de Méxuci implementa módulos de vacunación contra el sarampión en diversas estaciones del Metro para facilitar el acceso gratuito a las dosis.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud Pública, instaló módulos de vacunación en estaciones estratégics del Sistema Colectivo (STC) Metro con el objetivo de facilitar el acceso a la protección contra el sarampión, especialmente para quienes no cuentan con su esquema completo de inmunización.

Autoridades de salud aplican la vacuna contra el sarampión en estaciones del Metro de la CDMX. / X: @SSaludCdMx

Estaciones del Metro con módulos de vacunación

  • Línea 1: Observatorio, Merced, San Lázaro, Candelaria, Pantitlán

  • Línea 2: Panteones, Cuatro Caminos, Colegio Militar, Tasqueña

  • Línea 3: Indios Verdes, Potrero, Copilco

  • Línea 4: Santa Anita, Martín Carrera

  • Línea 5: Oceanía, Pantitlán

  • Línea 6: Deportivo 18 de Marzo, Lindavista, Martín Carrera

  • Línea 7: Barranca del Muerto, Camarones, Aquiles Serdán, Tacubaya

  • Línea 8: Santa Anita, Coyuya, Apatlaco, Escuadrón 201, Aculco, Iztapalapa

  • Línea 12: Olivos, Nopalera, Tláhuac

  • Línea A: Agrícola Oriental, Pantitlán

  • Línea B: San Lázaro, Oceanía, Garibaldi, Morelos, Lagunilla

La campaña de vacunación busca prevenir contagios de sarampión en la Ciudad de México. / X: @AlcaldiaMHmx

¿Quiénes deben vacunarse?

Las autoridades de salud capitalina recomendan acudir a vacunarse si:

  • Niños y niñas de 6 meses a 9 años

  • Adolescente y adultos de 10 a 49 años que no recuerdas si estás vacunado o no.

La vacunación es gratuita y no se requiere cita previa; sólo acude al módulo que te quede más cerca.

Usuarios del Metro pueden recibir la vacuna contra el sarampión de forma gratuita. / X: @SSaludCdMx

¿Por qué es importante vacunarse?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se disemina por gotículas al toser o estornudar. Aunque puede prevenirse, la falta de vacunación ha provocado un repunte de casos en México, y la estrategia en estaciones del Metro forma parte de los esfuerzos de salud pública para disminuir contagios.

México continúa registrando un aumento en el contagio del sarampión a nivel nacional. / iStock
