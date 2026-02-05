Vacúnate contra el sarampión en el Metro CDMX: estaciones donde puedes aplicártela GRATIS
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud Pública, instaló módulos de vacunación en estaciones estratégics del Sistema Colectivo (STC) Metro con el objetivo de facilitar el acceso a la protección contra el sarampión, especialmente para quienes no cuentan con su esquema completo de inmunización.
Estaciones del Metro con módulos de vacunación
Línea 1: Observatorio, Merced, San Lázaro, Candelaria, Pantitlán
Línea 2: Panteones, Cuatro Caminos, Colegio Militar, Tasqueña
Línea 3: Indios Verdes, Potrero, Copilco
Línea 4: Santa Anita, Martín Carrera
Línea 5: Oceanía, Pantitlán
Línea 6: Deportivo 18 de Marzo, Lindavista, Martín Carrera
Línea 7: Barranca del Muerto, Camarones, Aquiles Serdán, Tacubaya
Línea 8: Santa Anita, Coyuya, Apatlaco, Escuadrón 201, Aculco, Iztapalapa
Línea 12: Olivos, Nopalera, Tláhuac
Línea A: Agrícola Oriental, Pantitlán
Línea B: San Lázaro, Oceanía, Garibaldi, Morelos, Lagunilla
¿Quiénes deben vacunarse?
Las autoridades de salud capitalina recomendan acudir a vacunarse si:
Niños y niñas de 6 meses a 9 años
Adolescente y adultos de 10 a 49 años que no recuerdas si estás vacunado o no.
La vacunación es gratuita y no se requiere cita previa; sólo acude al módulo que te quede más cerca.
¿Por qué es importante vacunarse?
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se disemina por gotículas al toser o estornudar. Aunque puede prevenirse, la falta de vacunación ha provocado un repunte de casos en México, y la estrategia en estaciones del Metro forma parte de los esfuerzos de salud pública para disminuir contagios.
Si tienes menos de 49 años y aún no cuentas con la vacuna contra el sarampión, mañana te esperamos en la explanada de la alcaldía a partir de las 9:00 hrs.— Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) February 5, 2026
También se estarán aplicando en diferentes estaciones del Metro para que puedas acudir al punto más cercano.
