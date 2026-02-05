Tigres vs Santos: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026?

El Estadio Universitario será el escenario donde Tigres recibirá a Santos en un encuentro correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con realidades muy diferentes en el torneo, lo que promete un duelo de muchas emociones.

El equipo de Nuevo León ocupa actualmente la séptima posición en la tabla con 7 puntos tras cuatro jornadas disputadas, mostrando un rendimiento sólido con 4 goles a favor y 3 en contra.

Marcelo Flores celebra el gol con el que Tigres venció a León en el Clausura 2026 | IMAGO7

Por su parte, los laguneros atraviesan un momento complicado, ubicándose en el penúltimo puesto (17°) con apenas 1 punto en cuatro partidos, habiendo recibido 12 goles y anotado solo 4. Los laguneros necesitan urgentemente una victoria para abandonar los últimos puestos y comenzar su recuperación en el torneo.

Los Tigres llegan a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos compromisos. Recientemente igualaron sin goles ante Forge en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Previamente, consiguieron una importante victoria a domicilio frente a León en la Liga MX.

Santos fue goleado por Pumas en CU l IMAGO7

Del otro lado, Santos atraviesa arrastra una racha de tres derrotas en sus últimos cuatro partidos. Fueron goleados por Pumas el pasado fin de semana, cayeron frente a Toluca en la fecha dos y ante Necaxa en la jornada inaugural. Su última victoria se remonta al 9 de noviembre de 2025 cuando vencieron a Pachuca 1-0.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a los felinos, que han dominado los últimos siete enfrentamientos directos. En su último cruce, disputado el 31 de agosto de 2025, Tigres venció a Santos por 0-1 en territorio lagunero.

¿Cuándo y por dónde ver el Tigres vs Santos del Clausura 2026?