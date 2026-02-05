Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025

Durante 2025, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a través de su Centro Internacional de Instrucción (CIIASA), reforzó la capacitación técnica especializada del sector aeronáutico al impartir 912 cursos presenciales, tanto en sus instalaciones como en las de empresas solicitantes. Estas acciones beneficiaron a 11 mil 834 personas, con un acumulado de 12 mil 728 horas de capacitación efectiva, informó la propia institución.

La estrategia formativa se enfocó en elevar la competencia técnica y el conocimiento del personal aeroportuario y aeronáutico, con el objetivo de mantener estándares de excelencia en la industria a nivel nacional e internacional.

Capacitación en línea amplía el alcance

Además de los cursos presenciales, el CIIASA impartió 495 cursos de instrucción especializada en modalidad en línea durante el mismo periodo. Esta modalidad permitió acercar el conocimiento a diferentes regiones de México y del mundo, al tiempo que reafirmó el compromiso con la seguridad e integridad de alumnos e instructores.

ASA destacó que la capacitación a distancia se consolidó como una herramienta clave para garantizar la continuidad formativa sin comprometer la calidad académica.

Formación de sobrecargos, un logro clave

Uno de los avances más relevantes de 2025 fue la autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) al CIIASA para impartir el programa de Formación de Sobrecargos, lo que permitió concluir la primera generación de sobrecargos ASA.

Los estudiantes recibieron preparación teórica y práctica con estándares internacionales, además de formación en aerodinámica, meteorología, transporte de mercancías peligrosas, servicios a bordo, primeros auxilios y procedimientos de emergencia, orientados a la protección de pasajeros y tripulación.

Compromiso con la profesionalización continua

Con nuevos planes de estudio y una amplia gama de materias de especialización, ASA subrayó su responsabilidad con la profesionalización constante del sector aeronáutico, promoviendo el crecimiento mediante capacitación de calidad.

La institución señaló que estas acciones buscan fortalecer la seguridad operacional, el desempeño humano y la eficiencia técnica del personal que opera en aeropuertos y aeronaves.

Oferta académica para 2026

Para 2026, el CIIASA anunció una amplia oferta de diplomados, cursos y talleres, tanto presenciales como en línea, en áreas clave como Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC), Seguridad Operacional (SAFETY), Factor y Desarrollo Humano (FDH) y capacitación técnica aeronáutica.

Estos programas estarán actualizados y serán impartidos por instructores altamente calificados, con reconocimiento y acreditación de la AFAC y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Nuevas generaciones y mejora continua