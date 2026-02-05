Kristin Cabot, de ser exhibida en concierto de Coldplay a dar conferencias para hablar de su caso

Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Kristin Cabot fue captada en la kiss cam durante un concierto de Coldplay en 2025 junto a Andy Byron, entonces CEO de Astronomer./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:48 - 05 febrero 2026
Promete enseñar gestión de crisis digital y cómo transformar una funa viral en oportunidad profesional

Kristin Cabot, quien se volvió tendencia mundial tras ser captada en la kiss cam de un concierto de Coldplay junto al entonces CEO de la empresa Astronomer, Andy Byron, ha decidido darle un giro inesperado a su historia. Lejos de esconderse del escrutinio público, la exdirectora de Recursos Humanos ahora capitaliza su experiencia al convertirse en conferencista especializada en manejo de crisis.

Kristin Cabot pasó de un escándalo viral a impartir conferencias sobre manejo de crisis./RS

El episodio ocurrió en julio de 2025, cuando ambos aparecieron abrazados en una pantalla gigante durante el concierto de la banda británica. El breve momento bastó para desatar rumores de una relación extramarital, una ola de críticas en redes sociales y, posteriormente, la renuncia de ambos a sus cargos dentro de la empresa tecnológica.

Del escándalo público a una nueva narrativa profesional

Tras meses fuera del foco mediático, Cabot reapareció con el anuncio de su participación en una conferencia internacional de comunicación y relaciones públicas. Bajo el título Taking Back The Narrative, la ejecutiva compartirá su experiencia personal sobre cómo enfrentar una crisis mediática, reconstruir la reputación y sobrevivir al juicio masivo en la era digital.

De la kiss cam al escenario: Kristin Cabot transforma un escándalo viral en una nueva faceta profesional./ RS

La charla forma parte de un evento especializado en comunicación de crisis y está dirigida a profesionales del sector corporativo, relaciones públicas y liderazgo empresarial. El costo de acceso ha llamado la atención, ya que los boletos alcanzan precios de hasta 15 mil pesos, lo que ha generado opiniones encontradas entre quienes aplauden su resiliencia y quienes cuestionan el enfoque.

El anuncio de la conferencia no pasó desapercibido en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que Cabot transformó una experiencia negativa en una oportunidad de aprendizaje, otros critican que un episodio de infidelidad mediática se convierta en un producto de alto valor económico.

La exdirectora de Recursos Humanos fue captada en un concierto de Coldplay y ahora capitaliza su experiencia como conferencista./ RS

A pesar de las críticas, especialistas en comunicación señalan que su caso es un ejemplo claro del impacto que puede tener la viralidad en la vida profesional y personal, así como de la importancia de contar con estrategias para enfrentar la exposición pública no deseada.

Con esta nueva etapa, Cabot busca dejar atrás el episodio que la hizo famosa y posicionarse como una voz que reflexiona sobre errores, consecuencias y reconstrucción personal, demostrando que incluso de un momento incómodo frente a miles de personas puede surgir una nueva oportunidad profesional.

